Liderii PNL Bacău au criticat în termeni aspri, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, măsurile fiscale anunțate de Guvernul Tudose, sau “Dragnea 2”, după cum l-au supranumit. “PSD se joacă cu chibriturile aprinse în benzinărie, pe vreme de caniculă și riscă să arunce în aer economia țării”, a spus Ionel Palăr, liderul organizației județene a PNL, care a acuzat partidul de guvernământ că întreprinde un atac fără precedent la adresa firmelor și a mediului de afaceri. “Cei mai mulți miniștri din Guvernul Grindeanu au fost desființați prin raportul de evaluare, dar apoi au fost repuși în funcție ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Multe ministere se află acum pe mâna unor persoane care nu au competența necesară pentru a ocupa acele funcții. Cât despre așa-zisa desființare a Pilonului II de pensii, PSD ar dori să acapareze cele 40 de miliarde de lei agonisite de români în ultimii 9 ani ca să acopere găurile bugetare cauzate de guvernarea incompetentă. Dar PSD ar trebui să știe că acei bani nu se află în vreun sac, ci în economie, iar a-i scoate de acolo înseamnă să afecteze grav economia țării”, a spus Ionel Palăr. La rândul său, Dragoș Luchian, liderul organizației municipale Bacău a PNL, a spus că oamenii de afaceri sunt foarte nemulțumiți de lipsa predictibilității fiscale. “Dragnea a promis o scădere a cotei tva de la 19% la 18%, dar nu numai că acest lucru nu se întrevede a se întâmpla, dar acum vine cu acestă impozitare pe cifra de afaceri, în loc de cea pe profit. Asta înseamnă că firmele vor fi nevoite să diminueze cifra de afaceri, să crească data profitului, iar acest lucru se va resimți în buzunarele consumatorului de rând. Este un impozit prost gândit, care se aplică indiferent dacă o firmă produce profit sau nu, care va duce la falimente, care blochează investițiile”, a spus Dragoș Luchian. La conferință a participat și Florin Diaconu, responsabil PNL de relația cu mediul de afaceri. Referindu-se la același preconizat impozit pe cifra de afaceri, acesta a prezentat o analiză privind consecințele aplicării acestei măsuri fiscale. “Vor fi afectate micile firme, dar și cele mai mari din județ, precum Dedeman, Agricola Internațional, Aerostar sau Tehnostrade, care în loc de impozitul actual pe profit vor fi nevoite să achite mult mai mult, ceea ce le va reduce profitul și chiar le-ar putea pune pe minus. De aceea, noul impozit a și primit numele de «impozit pe pierdere». Acest impozit este o frână în calea investițiilor și favorizează evaziunea fiscală. Poate PSD va reconsidera aceste măsuri, care afectează serios mediul de afaceri”, a conchis Diaconu. 0 SHARES Share Tweet

