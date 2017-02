PNL Bacău a acuzat PSD de demagogie într-o conferință de presă, susținută, vineri, de deputații Ionel Paler și Tudorița Lungu cărora li s-a alăturat și senatorul Daniel Fenechiu. „Toate promisiunile făcute în campania electorală nu au fost decât demagogie și scopul acelor promisiuni a fost cu totul altul”, a declarat deputatul Paler. „Țin să felicit societate civilă că s-a trezit și a ieșit în stradă. Este meritul lor și nu al nostru”,a precizat deputatul băcăuan. Conferința de presă a continuat cu intervenția senatorului Daniel Fenechiu care a încercat să expună efectele OUG 13 și 14 și impactul pe care l-au avut asupra populației care a ieșit în stradă. „Chiar dacă ministrul Iordache și-a dat demisia, noi nu doar că excludem ca OUG 14 să fie respinsă, dar suntem extrem de vigilenți și transparenți pe procedura în care va fi discutată OUG 14 în Parlament”, a declarat senatorul băcăuan. Deputatul Tudorița Lungu a explicat de ce nu au votat bugetul consolidat al statului: „Am votat «împotrivă» pentru că acest buget încalcă Legea responsabilității fiscale, în sensul că prevede creșteri ale veniturilor cu 15% în timp ce P.I.B.-ul nominal are o creștere de 7,5%”, a explicat ea, care a mai făcut referiri la datele Comisiei Naționale de Prognoză. Tot ea a spus ca Guvernul ignoră Moldova. Tudorița Lungu a mai precizat că parlamentarii PNL Bacău au depus 12 amendamente. Între acestea, unul s-a referit la continuarea lucrărilor pe râul Trotuș pe segmentul Ghimeș-Urechești, alte amendamente au fost cu privire la investițiile pe capitolul drumuri și poduri din localițățile din mediul rural, precum și solicitări de fonduri pentru autostrada Bacău-Brașov, reabilitarea și modernizarea podului de pe DN 11 la intrarea în Onești sau modernizarea DN 11 Brașov-Onești- Bacău. Niciun amendament depus de liberalii băcăuani nu a fost adoptat în Parlament. 15 SHARES Share Tweet

