Grupul consilierilor Partidului Național Liberal va depune un proiect de hotărâre de Consiliu Local, prin care se vor premia rezultatele bune elevilor băcăuani la examenul de Bacalaureat. Astfel, pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna iulie aceasta, se va afla și proiectul prin care Ionașcu Elena-Laura, Lungulescu Ariadna, Popescu Olga-Teodora și Tanasov Andrei, elevi care au luat nota 10, vor primi fiecare suma de 5.000 de lei, drept recunoștință pentru cinstea pe care ne-au făcut-o. „Tinerii reprezintă resursa cea mai importantă pe care o are municipiul Bacău. Prin aceste premii, sperăm să ne bucurăm și în anii ce urmează de rezultate la fel de bune. De asemenea, tinerii trebuie să știe că acest oraș îi apreciază și că ne bazăm pe ei în viitor iar după terminarea facultății îi așteptăm acasă", a declaratc.

