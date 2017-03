Politica Liberalii acuză acordarea pe criterii politice a alocărilor bugetare de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Liberalii băcăuani sunt nemulțumiți de alocările bugetare făcute de Consiliul Județean către comunele unde primarii sunt membri PNL. Într-o conferință de presă organizată ieri, la o zi după ședința CJ în care s-au împărțit banii, consilierul județean Cezar Olteanu a acuzat că „banii au fost dați discreționar și netransparent”, în neconcordanță evidentă cu necesitățile reale ale comunităților. „Președintele CJ, Sorin Brașoveanu, i-a chemat la consultări pe toți primarii din județ, să afle direct de la ei care sunt nevoile. Am văzut cu ochi buni acest lucru, ca un semn de normalitate. Însă modul în care s-au făcut alocările arată că la mijloc nu este vorba decât de politicianism dus la extrem și de tratare superficială a problemelor. Sunt comune sărace, care au puțini bani, și tocmai acestea au primit puțini bani, în timp ce alte comune, mai bogate, au primit sume mari. Și atunci, cum putem vorbi despre echilibrarea bugetelor?”, spune consilierul județean. Acesta acuză că din cauza alocărilor mici, primarii nu au acum bani pentru cofinanțarea unor proiecte importante pentru comune. Iar un exemplu invocat apăsat a fost cel al orașului Slănic Moldova, care nu a primit nici un ban, în condițiile în care datoriile urgente sunt de circa opt miliarde de lei vechi, iar neachitarea lor ar atrage intrarea orașului în insolvență, după cum spune consilierul județean. „Un gest frumos au făcut cei de la ALDE Moinești și Dărmănești, care au cedat 100.000 lei, respectiv 70.000 lei, în favoarea Slănicului”, a mai precizat consilierul. Consilierul județean Tina Cristea, membră a comisiei de buget-finanțe din CJ, a spus că a solicitat o situație centralizată a necesităților pentru fiecare comună, ca să poată găsi o justificare a modului de acordare a banilor, dar fie că nu există, fie că nu s-a vrut, nu a primit o astfel de situație. „Se transformă totul în probleme cu miză electorală. Dar un drum, de exemplu, este un drept al cetățenilor, nu este o miză electorală”, a spus și consilierul județean Costică Marcu. Realitatea este că discrepanțe în alocările bugetare de la CJ sunt și între primăriile conduse de liberali, fapt explicat de consilierul Cezar Olteanu prin aceea că unii primari au fost mai convingători decât alții atunci când au prezentat necesitățile de finanțare la CJ. 0 SHARES Share Tweet

