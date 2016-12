Liber la performanță!

In proiectul privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe 2017, administratia bacauana a decis eliminarea platii chiriei la Bazinul de Inot pentru sportivii de performanta.

Veste buna pentru sportivii de performanta ai Bacaului: de anul viitor, nu vor mai plati chirie la Bazinul de Inot. Asta, bineinteles, daca proiectul de hotarâre privind stabilirea si impozitelor locale, supus dezbaterii publice, va fi aprobat de Consiliul Local. Initiativa a apartinut coordonatorului sectiei de sarituri in apa a SCM Bacau, consilierul local Adrian Gavriliu si s-a materializat prin cererea 44401, din 1.11.2016, adresata primarului Cosmin Necula:

„Vin cu rugamintea ca in aceasta perioada in care se elaboreaza proiectul de hotarâre privind taxele si impozitele pentru anul 2017, sa sprijiniti cluburile de stat din municipiul nostru care au sectii de inot si sarituri in apa prin eliminarea platii chiriei pentru desfasurarea antrenamentelor de performanta la Bazinul Acoperit de Inot Bacau. (…)

Mai mult, ar fi singurul sprijin legal pe care il putem oferi cluburilor sus mentionate, celelalte cluburi beneficiind de sprijin financiar, in acest sens, din partea municipalitatii prin accesarea de fonduri nerambursabile pe Legea 350”.

Pâna anul acesta, tariful perceput de Primarie pentru „inchirierea unui culoar de bazin timp de 60 de minute pentru antrenamente si sportul de performanta” era de 12 lei. Acelasi pret functiona si in cazul „inchirierii bazinului de sarituri timp de 60 de minute pentru antrenamente si sport de performanta”. Si intr-un caz si in celalalt, tariful orar viza un grup de maximum 12 persoane.

Acest tarif a fost pus in discutie in nenumarate rânduri. Principalul contestatar? Clubul fanion al municipiului, SCM Bacau.

„Solicitam reducerea la jumatate a chiriei de la Bazin. Pentru Primarie nu ar fi o suma insemnata. Pentru noi, insa, banii astia conteaza, in conditiile in care achitam, anual, o chirie medie de 22.000 lei.

Micsorarea tarifului este, practic, singura modalitate prin care executivul local poate sprijini financiar SCM Bacau, din cauza ca suntem, la rândul nostru, o institutie bugetara”, arata, intr-o notificare trimisa Primariei pe 28 ianuarie 2015, directorul SCM Bacau, Relu Auras. Raspunsul administratiei Stavarache a fost acelasi din totdeauna: nu se poate.

„Referitor la taxele de la Bazin, va informam ca acestea au fost stabilite in urma adoptarii de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau al HCL nr.293/29.12.2014”, replica pe 30 ianuarie 2015 viceprimarul de la acea data Radu Ababei.

„Vedeam peste tot sloganul «Primaria Bacau sustine sportul bacauan», dar noi nu simteam acest lucru. Am avut sedinte nenumarate cu domnii Radu Ababei si Gabriel Lupu pe aceasta tema, insa ei au refuzat, sistematic, eliminarea taxei respective. Ceea ce nu a putut sau nu a vrut administratia Stavarache pentru natatia bacauana in decurs de opt ani, am reusit noi in doar sase luni”, a declarat pentru „Desteptarea” consilierul local Adrian Gavriliu, care a detaliat demersul sau:

„I-am explicat domnului Cosmin Necula inca din perioada in care indeplinea functia de deputat ca activitatea de performanta in natatia bacauana are de suferit din cauza acestei chirii impuse de municipalitate. Domnul primar Necula a inteles situatia si s-a angajat sa aduca in fata Consiliului Local aceasta propunere de eliminare a chiriei care, am ferma convingere, va fi acceptata de CL Bacau”.