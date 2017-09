Letea Veche: Un bărbat s a aruncat în canalul de fugă al râului Bistriţa

– pompierii i-au găsit trupul la circa patru kilometri în aval, au început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat Miercuri dimineaţă, un bărbat de 52 de ani, din satul Ruşi-Ciutea, comuna Letea Veche, s-a aruncat de pe un pod în canalul de fugă al râului Bistriţa. Un localnic, care vindea cartofi la marginea drumului, l-a văzut şi a sunat imediat la Poliţie. „A venit la mine, mi-a cerut o ţigară şi mi-a zis să-i transmit băiatului său că îi pare rău de ceea ce a făcut şi a plecat. Eu am crezut că se referă la faptul că a dat foc la casă. La un moment dat era la mijlocul podului şi l-am văzut când s-a aruncat în apă.”

Ovidiu Lefter, martor Imediat după primirea apelului, mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău au plecat la faţa locului, militarii au început căutările cu barca şi i-au găsit trupul neînsufleţit la o distanţă de circa patru kilometri în aval, în zona stânelor. „Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a fost anunţat despre faptul că o persoană s-a aruncat în canalul râului Bistriţa, în zona localităţii Ruşi-Ciutea. Imediat, la faţa locului s-au deplasat forţe şi mijloace de la Detaşamentul de Pompieri Bacău, s-au început căutările persoanei dispărute, echipajul găsind trupul fără suflare al bărbatului, l-au preluat din albia râului, au început manevere de resuscitare, însă acestea, din nefericire, fără rezultat, după aproximativ 45 de minute, conform protocolului, persoana respectivă fiind declarată decedată de către echipajul de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, care a venit în sprijinul echipajului Smurd”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. Cadavrul a fost preluat de cei de la Medicină Legală pentru a se efectua necropsia şi a se stabili cauza morţii. Potrivit unui localnic, zilele trecute, locuinţa bărbatului de 52 de ani ar fi fost cuprinsă de foc şi se bănuia că el ar fi provocat incendiul, mai ales că după eveniment nu ar mai fi fost de găsit. „Luni seară şi-a incendiat casa, după aceea a dispărut. Toată lumea a crezut că este mort. Aseară (n.r. – marţi) l-au văzut copiii, dar a fugit. Şi de aseară nu se mai ştia nimic de el”, spunea un tânăr din sat. Pompierii au intervenit la acel incendiu, flăcările mistuind acoperişul casei pe o suprafaţă de circa 30 mp, mai multe electrocasnice şi mobilă. Cauza probabilă stabilită de militari a fost foc deschis în spaţii închise şi urma să se stabilească exact ce s-a întâmplat la finalizarea cercetărilor. 15 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.