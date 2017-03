Leroy Merlin a întrerupt vânzarea de produse Schweighofer

Leroy Merlin, unul dintre cei mai importanți retaileri de bricolaj la nivel mondial și unul din liderii pieței de bricolaj din România, care deține un magazin și în Bacău, a anunțat întreruperea colaborărilor cu companiile care nu dețin certificările de sustenabilitate FSC (Forest Stewardship Council) și PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

Procesul de înlocuire a produselor delistate se va întinde pe o perioadă de maxim trei luni. Pentru că Holzindustrie Schweighofer, care are și fabrica Baco Production din Comănești, este prima vizată după ce FSC i-a retras certificarea, acuzată că folosește și lemn tăiat ilegal din pădurile României, aceasta a făcut din nou precizări vizavi de o astfel de situație.

„Combaterea tăierilor ilegale din România și angajamentul clar pentru un dialog constructiv cu organizațiile non-guvernamentale relevante și cu alte părți interesate vor rămâne principalul obiectiv al Holzindustrie Schweighofer” – se arată într-un comuncat al companiei, care vede comunicarea transparentă și un sistem de control sporit ca elemente-cheie pentru o politică strategică îmbunătățită a companiei pentru a asigura un lanț mai durabil și complet de aprovizionare.

„Măsurile pe care le implementăm depășesc cerințele legale – a declarat Dan Bănacu, directorul general al Holzindustrie Schweighofer România. Spre exemplu, inovăm în sfera sistemelor de urmărire prin GPS, implementând în prezent TimFlow, un sistem mult superior cerințelor legale. Acesta este doar una dintre măsurile prin care luptăm împotriva tăierilor ilegale“.

Compania mai spune că a stabilit, împreună cu FSC, detalierea unui plan de reasociere. Certificarea de tip FSC nu este, însă, obligatorie pentru funcționarea unei companii de prelucrare a lemnului.