Sport Leo Matei, un nou succes K1/ Campionat European de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Antrenorul băcăuan de K1, Leonardo Matei și-a trecut în cont un nou succes de prestigiu. Elevul său de la clubul italian ASD Boxe Trastevere Roma, Matteo Taccini, s-a consacrat campion european cu prilejul competiției The Stars of Thai Boxing, desfășurată recent, în Franța, la Lille. Taccini, care este pregătit de Leonardo Matei, Milo Raini, Manuele Raini și Daniele Malori a câștigat centura ISKA la K1, categoria 60 kg, după un succes în finala disputată contra francezului Christophe Elvira. Stabilit în Italia de aproape două decenii, băcăuanul Leonardo Matei este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni de K1 din Peninsulă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.