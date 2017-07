Multimedia „Legendele Nemirei” – Ediția I de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 1 of 26 „La competiția din Slănic Moldova a participat și Robert Hajnal, 28 de ani, din Brașov, unul dintre cei mai buni alergători montani din țară. El a obținut cel mai bun timp în cursa de maraton, unul excelent, de 3:57:25! Un alt participant special a fost și Ilie Roșu, din București, supranumit și «maratonistul drapelelor» întrucât aleargă mereu însoțit de patru drapele, printre care la loc de cinste este, bineînțeles, cel al României”, arată Romulus-Dan Busnea. Cros 11 km – Open masculin

Adrian Brănescu (18-29 de ani), Marius Iorga (30-39 de ani), Robert Dumitru (40+) Cros 11 km – Open feminin

Laura Chihaia (18-29 de ani), Iuliana Stroescu (30-39 de ani), Emilia Cristea (40+) Maraton – Open masculin

Robert Hajnal (18-29 de ani), Cristian Bornaz (30-40 de ani), Daniel Stroescu (41-50 de ani), Costică Curcan (51+) Maraton – Open feminin

Mădălina Farcaș (18-34 de ani), Maria Chihaia (35+)

