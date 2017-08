Contrasens Legea Gravitaţiei nu poate fi contrazisă! de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter E o mare confuzie. Dacă societatea ne învaţă să respectăm, de exemplu, sentimentele religioase ale semenilor noştri, să-i lăsăm să-şi practice religia – oricare ar fi ea – fără să interferam, unii cetăţeni (tot mai mulţi, din păcate) extind această libertate. Adică, dacă tot există libertatea de expresie care permite fiecăruia practicarea religiei sau critica Puterii politice, opinia asupra problemelor sociatatii, de ce nu ar avea dreptul la opinie şi în materie de ştiinţă, sănătate publică, sau, eventual, de rachete cosmice? Nu contează că respectivul nu se pricepe, că aberează cu graţie în privinţa subiectului; nu, e dreptul lui să spună ce-i trece prin cap! Ei, bine, nu cred că este aşa. În ştiinţă nu există democraţie, nu se votează câţi electroni să graviteze în jurul nucleului de Heliu, nu se supune referendumului popular Legea lui Arhimede. Nu poţi să te arunci de la etajul zece şi să speri că vei scapă nevătămat doar pentru că, în opinia ta, Legea Gravitaţiei nu există!

Pur şi simplu nu poţi să contrazici decenii de cercetări în domeniul virusologiei şi să susţii că decât vaccinare, e mai sănătos să tratezi bolile cu zeamă de varză sau mai ştiu eu ce năzbâtie! Nu zic că Ştiinţă nu poate fi contrazisă, ba chiar, uneori, ceea ce părea bătut în cuie de cercetarea ştiinţifică s-a dovedit a fi ori fals, ori parte a unei probleme mai mari: fizică newtoniană a fost integrată în fizică lui Einstein, de exemplu. Dar, pentru a contrazice Ştiinţa, trebuie să fii pregătit, să vii cu argumente şi să respecţi metoda. Nu fiecare postac de pe FB care a citit 2-3 articole conspiraţioniste poate să contrazică teorii validate în ani de cercetare în laboratoare. Zilele trecute m-a întrebat cineva cum de nu înţeleg că vaccinurile sunt create pentru a reduce populaţia lumii. E greu de înţeles aşa ceva, de vreme, ce de la crearea vaccinurilor, populaţia lumii s-a dublat în loc să scadă… Mi s-a pus în faţă un alt argument: însuşi Bill Gates susţine că vaccinurile sunt create pentru a reduce populaţia. După numai două minute de căutare pe Internet am găsit răspunsul: nu doar că Bill Gates nu e împotriva vaccinurilor, ba chiar este pentru. Trebuie să recunosc, însă, că, până la textul care explică maniera în care a fost manipulată declaraţia patronului Microsoft, am fost bombardat cu site-uri care susţineau versiunea conspiraţionistă. Totul s-a bazat pe slaba inteligenţă a victimelor: Bill Gates a spus că, prin vaccinuri, se doreşte scăderea ratei de CREȘTERE a populaţiei lumii, conspiraţioniştii au preluat doar partea cu „scăderea populaţiei". Cine ascultă, însă, declaraţia întreagă, observă uşor despre ce este vorba: în ţările subdezvoltate femeile nasc foarte mulţi copii din cauza ratei ridicate a mortalităţii infantile. Pentru a se asigura că vor rămâne cu 2-3 urmaşi, femeile nasc 7-8-9 copii. Or, vaccinurile, scăzând mortalitatea infantilă, familiile nu ar mai fi nevoite să facă un număr foarte mare de copii, ceea ce ar reduce presiunea asupra resurselor de hrană. E perfect logic câtă vreme nu trunchiem citatul pentru a ne ieşi conspiraţia. Dacă o să cercetați, veți vedea că toate argumentele mișcării antivacciniste sunt de acest fel: speculează slaba pregătire știițifică a victimelor, naivitatea (ca să nu spun de-a dreptul că se bazează pe prostia omenească) pentru a induce îndoiala, frica și, în final, respingerea ideii de vaccinare. O rețetă pe care o puteți găsi în orice tratat de manipulare…

