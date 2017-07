Dintre pensionarii la care se referă Legea 192/2015, foarte puţini vor beneficia de majorarea cuantumului pensiei, la care se aşteptau. Cei mai mulţi dintre ei vor rămâne cu suma de bani actuală şi, evident, cu punctajul pe care îl aveau înainte de recalcularea efectuată, conform legii amintite. Pentru a înţelege de ce marea majoritate a celor pe care actul normativ menţionat îi are în vedere, prezentăm în cele ce urmează ceea ce prevede Legea 192/2015, cu aplicabilitate efectivă din acestă lună. Aşadar, potrivit acestei legi, pensionarii din sistemul public de pensii ale căror drepturi au fost stabilite în conformitate cu legislaţia anterioară datei de 1 ianuarie 2011 şi care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau a II-a ori în condiţii speciale şi/sau deosebite vor beneficia de o creştere a punctajului anual realizat în perioadele respective. Pentru cei care au muncit în grupa I sau în condiţii speciale, punctajul aferent perioadei acestora se va majora cu 50 la sută. Cei care au lucrat în grupa a II-a sau condiţii deosebite vor beneficia de o majorare a punctajului cu 25 la sută, pentru perioada corespunzătoare. De reţinut că aceste indexări se aplică numai persoanelor care au ieşit la pensie înainte de 1 ianuarie 2011 şi nu au beneficiat de-a lungul timpului de majorări ale punctajelor anuale, pentru perioadele lucrate în condiţiile amintite. Pentru aceste persoane la numărul total de puncte realizat până la data recalculării se adună numărul de puncte corespunzător majorării, la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de Legea 263/2010, corespunzătoare fiecărei situaţii. De aici rezultă că punctajul obţinut prin aplicarea majorărilor de 50 la sută, respectiv 25 la sută, pentru perioadele menţionate, adunat cu restul, se împarte la stagiul complet de cotizare precizat în Legea 263/2010, în funcţie de locul de muncă al fiecăruia. Or, la momentul în care s-au pensionat, legislaţia de la vremea respectivă, specifică lor, prevedea un stagiu de cotizare mai mic. Deci atunci, pentru cei la care se referă Legea 192/2015, punctajul obţinut s-a împărţit la un stagiu de cotizare mai mic. Evident, a rezultat un cuantum al pensiei mai mare faţă de ceilalţi pensionari din sistemul public. Cu noua Lege 192/2015 ei realizează un punctaj majorat, dar acesta se împarte acum la un stagiu de cotizare mai mare, prevăzut de Legea 263/2010, astfel că va fi o creştere nesemnificativă ori chiar deloc pentru marea majoritate. Bani mai mulţi pentru câţiva pensionari Primul eşalon de pensionari cărora li s-a recalculat deja pensia, în temeiul Legii 192/2015, sunt cei care s-au pensionat pentru limită de vârstă înainte de 1 aprilie 2001, în baza unor acte normative cu caracter special. Aceştia sunt nevăzătorii, persoanele cu handicap, cei care au lucrat în unităţi de cercetare, explorare, exploatare şi prelucrare a materiilor prime nucleare, în sectorul minier ori în industria extractivă de petrol şi gaze. Al doilea eşalon îi cuprinde pe cei pensionaţi în perioada 1.04.2001-1.01.2011, pentru care, la calculul punctajului mediu anual, s-au utilizat stagii complete de cotizare mai mici decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare de la vremea respectivă (extracţia minieră, aviaţia civilă, activităţi artistice, materii nucleare-zonele I şi II de radiaţii, handicap accentuat/grav etc.). Sumele rezultate în urma recalculării se vor da rectroactiv, începând cu 1 ianuarie 2016. Cei care s-au pensionat în perioada 1990-31 martie 2001 primesc suma cuvenită din iulie 2017. Pensionarilor care au ieşit la pensie în intervalul 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 li se va achita din decembrie 2017. Pentru ei urmează să se facă recalcularea. În cazul în care în urma recalculării va rezulta un punctaj mediu anual mai mic, persoana în cauză va rămâne cu pensia pe care o avea înainte. Din primul eşalon, în judeţul Bacău sunt 1.013 pensionari. În urma recalculării numai 15 (este vorba despre persoane cu handicap) vor primi bani în plus, majorarea fiind cuprinsă între 20 şi 500 lei. Pentru restul suma rezultată este egală sau mai mică decât pensia avută anterior, astfel că vor rămâne cu aceasta. Să mai notăm că pensionarii pe care Legea 192/2015 nu îi are în vedere, dar au lucrat şi ei în grupe superioare de muncă ori în condiţii deosebite sau speciale, au beneficiat de-a lungul timpului ori la momentul pensionării de indexarea cu 50 la sută, respectiv 25 la sută, prevăzută de Legea 263/2010. „A crescut punctajul, dar, în acelaşi timp, şi stagiul de cotizare la care se împarte. Practic, prin Legea 192 s-a urmărit crearea condiţiilor de egalitate pentru toată lumea. Mai exact scopul este ca Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii să se aplice în mod unitar, în condiţii de egalitate, pentru toţi cei la care se referă. Prin urmare, noua lege vine să rezolve un dezechilibru care era între cei pensionaţi, potrivit unor legi speciale, care prevedeau stagii de cotizare mai mici, şi ceilalţi pensionari”.

