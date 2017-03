Social Lecţii de prim-ajutor la “Şcoala Altfel” - voluntarii Crucii Roşii primesc din ce în ce mai multe solicitări pentru susţinerea unor cursuri de prim-ajutor în şcolile băcăuane de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Programul “Şcoala Altfel”, organizat anul acesta la alegerea fiecărei şcoli în parte, cuprinde printre cele mai diverse activităţi. Dincolo de vizitarea unor obiective culturale sau instituţii publice, o parte dintre cadrele didactice au optat pentru susţinerea unor cursuri de acordare a primului-ajutor, benefice pentru elevi. “E bine că putem ajunge în mai multe locuri, ca să le predăm copiilor informaţiile de bază în acordarea primului-ajutor. Recent am fost la Şcoala Gimnazială «Nicolae Bălcescu», iar pe 12 aprilie avem o solicitare pentru Şcoala Stănişeşti. În general, la astfel de întâlniri, profesorii vor să facem demonstraţii de prim-ajutor. Voluntarii le arată copiilor principiile de bază în acordarea primului-ajutor, iar prezentările sunt adaptate vârstei elevilor. Urmărim totodată să le vorbim acestora şi despre ce nu trebuie să facă ca să nu ajungă în situaţia în care au nevoie de prim-ajutor”, declară Raluca Diaconu, purtător de cuvânt la Crucea Roşie Bacău. Lecţiile de igienă constituie un alt capitol important în cadrul acestor întâlniri cu elevii. Până la sfârşitul lunii martie, voluntarii Crucii Roşii vor face faţă noilor provocări la întâlnirea cu elevii Liceului cu Program Sportiv. 0 SHARES Share Tweet

