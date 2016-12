Actualitate Lebada salvata de voluntarii CRE de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Un exemplar de lebada de iarna a fost salvat in aceasta seara de voluntarii Centrului Regional de Ecologie Bacau. Acestia au raspuns unei sesizari telefonice din venita din partea unui localnic din comuna Hemeiusi, in curtea caruia a aterizat o pasare dezorientata. Este vorba de o lebada de iarna, specie care se regaseste in zona noastra in sezonul rece, unde ierneaza. Se intampla frecvent ca lebedele speriate pe timpul noptii sa nu mai gaseasca o zona propice pentru aterizare si sa nimereasca in locatii nepotrivite. In cazul de fata situatia s-a rezolvat cu bine, pasarea fiind eliberata pe lacul Lilieci. 0 SHARES Share Tweet