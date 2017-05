Multimedia „Learning By Doing” Întâlnirea de management din cadrul proiectului ”Learning by Doing” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În perioada 26-28 aprilie 2017, o echipă din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a participat la cea de-a cincea întâlnire transnaţională din cadrul proiectului „Learning By Doing”, ce s-a desfăşurat la Centrul de Formare al Administraţiei Penitenciare din Kalisz, Polonia. Proiectul „Learning By Doing” se desfăşoară ca urmare a obţinerii de către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a unei linii de finanţare din fonduri europene nerambursabile în cadrul programului ERASMUS +.

La întâlnirea transanţională au participat şi reprezentanţi ai instituţiilor partenere în proiect din Italia, Franţa, Turcia, Polonia şi Republica Moldova. Cu această ocazie a fost încheiat Protocolul de colaborare în domeniul pregătirii profesionale a personalului de penitenciare, între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi Centrul instructiv din cadrul Departamentului Instituţiilor penitenciare din Republica Moldova. Pe parcursul celor trei zile in care s-a desfășurat evenimentul, partenerii proiectului au participat la şedinţe comune, ce au vizat schimbul de bune practici în domeniul pregătirii profesionale a personalului de penitenciare. Un aspect important al întâlnirilor l-a constituit definitivarea formatului de prezentare al celor două ghiduri, respectiv ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei profesionale" şi ,,Ghidul de bune practici pentru pregătirea în domeniul intervenţiei şi salvării în cazuri de urgenţă", urmând ca în cadrul întâlnirii de învăţare pe termen scurt din România, ce va avea loc la sfârşitul lunii iunie, să se definitiveze conţinutul acestora. Un alt aspect ce trebuie menţionat este faptul că toţi reprezentanţii partenerilor implicaţi în acest proiect au avut şi ocazia de a vizita obiective istorice, turistice dar şi penitenciare din zonă, fapt ce a făcut din această întâlnire nu doar o experienţă foarte interesantă, ci şi una profitabilă.

