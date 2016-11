Lavanda, o cultura care prinde radacini la Cleja

Despre lavanda si despre proprietatile ei curative se pot gasi informatii foarte usor. Ca lavanda se poate folosi in foarte multe feluri este mai putin cunoscut românilor care cel mai mult o folosesc impotriva moliilor. In jurul povestilor despre cresterea lavandei au aparut in ultima vreme tot felul de speculatii cum ca se pot câstiga mii de euro.

Daca este usor si daca este profitabil sa cultivi lavanda ne povesteste Loredana Duma, o tânara din Bacau care detine o astfel de plantatie undeva in zona Cleja.

-Pentru inceput am dori sa aflam câte ceva despre cultura de lavanda.

-Cultura de lavanda ajunge la maturitate dupa trei ani, si atunci devine, cum se spune, profitabila. Numai ca „socoteala din târg nu se potriveste cu cea de acasa”, cum se spune in popor.

-De cât timp va ocupati de aceasta cultura?

-Acesta este al treilea an de când ma ocup de cultivarea lavandei. Detin un hectar de pamânt la Cleja unde cultiv 22.000 de plante anual. Familia mea s-a ocupat dintotdeauna cu agricultura si a detinut teren agricol. In acest fel am preluat o bucata de pamânt care nu se preta pe culturile clasice de porumb sau alte plante ori legume, si chiar nu ma reprezentau astfel de culturi. Atunci am cautat informatii, m-am documentat, dupa care am gasit pe cineva la Cluj care se ocupa de astfel de afaceri. Am cumparat butasii, i-am plantat si…a fost greu. La inceput toata lumea mi-a povestit doar lucrurile frumoase, dar in agricultura nimic nu este usor.