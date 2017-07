Atunci când vrei, se poate. Atunci când ești perseverent și muncești, inevitabil ajungi la perfromanță. Indiferent de unde ești! A dovedit-o din plin Laura Elena Ionașcu, absolventă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, una din cei patru candidați care au luat examenul de bacalaureat cu 10 (zece) pe linie. Am scris despre toți patru, dar revin la Laura pentru povestea ei frumoasă. A crescut la țară, în satul Goșmani, din comuna Români, județul Neamț. A ales liceul în Bacău, a stat patru ani în cămin, dar a învins. Iar drumul ei în viață abia începe. „Crescând la țară, încă de mică am înțeles un lucru foarte important: ca fată, destinul tău este deja scris. Am înțeles că şcoala este singura soluție, pentru mine, de a-mi forma un viitor exact aşa cum îmi doresc. Totuşi, în ciuda obstacolelor pe care le impune mediul rural pentru un elev, în ceea ce priveşte educația, «lumea satului» reprezintă o adevărată oază de valori”, ne-a spus sincer Laura Ionașcu, încă de la începutul discuției noastre. S-a format în satul natal. Acolo a găsit adevăratele valori. A participat, încă de mică, la multe proiecte în parteneriat cu biserica parohială. „Aici, şcoala şi biserica reprezintă elementele definitorii ale societății rurale. În timpul şcolii, doamna Verginia Ursache, preoteasa satului şi totodată cea care ne-a fost şi învățătoare, s-a implicat enorm pentru ca noi să beneficiem de mai multe facilități, care sunt greu accesibile elevilor de la sat. Tot dumneaei a înființat şi o formație de dansuri populare, din care am făcut şi eu parte, din dorința de a promova satul nostru şi tinerii de aici. De asemenea, profesorii Școlii «Gheorghe Nicolau» au dovedit o adevărată determinare, încercând să ne mențină rezultatele la nivelul celor din mediul urban, ba chiar încercând să le depăşească. Datorită eforturilor lor, mulți dintre elevii din generația mea am ajuns la licee bune şi foarte bune”, a mai povestit Laura. În ciclul primar a făcut orele la „simultan” deoarece erau doar şase elevi în clasă, iar ea era singura fată. Acest lucru s-a schimbat însă începând cu clasa a VI-a când a fost transferată la şcoala din comuna Români, alături de ceilalți colegi de clasă. Noi provocări, noi profesori, navetă destul de dificilă, dar a reuşit să termine cu bine gimnaziul. Și apoi a ales Bacăul. „Iar Colegiul Național «Vasile Alecsandri» a fost prima mea opțiune, la admiterea în liceu”, spune ferm. Cameră de cămin împărțită cu alte 7 colege Au urmat anii de liceu, şi implicit, anii de cămin, care s-au dovedit pentru ea a fi plini de surprize. La început i-a fost mai greu, mai ales pentru că venise într-un oraş în care nu avea nici măcar un prieten, iar personalitatea ei introvertită, după cum singură mărturisește, nu era un avantaj. La cămin a stat alături de alte 7 eleve în aceeași cameră, astfel încât și acomodarea i-a fost destul de dificilă. „Am reuşit însă să trecem peste diferențele dintre noi, să ne acceptăm reciproc şi să ajungem prietene bune. În ultimii ani, cel puțin, în camera noastră a fost o atmosferă jovială, iar unele dintre cele mai frumoase amintiri au legătură cu aceste fete minunate”, ne-a mai spus absolventa de 10 de la „Alecsandri”. În cei patru ani de liceu, a participat la foarte multe activități, proiecte şi concursuri, sub îndrumarea cadrelor didactice din colegiu şi, în special, a profesoarei diriginte Ramona Mocanu, care a ajutat-o să-și dezvolte personalitatea, să-și cunoască limitele şi să le depășească perseverând mereu. „Iubesc acest liceu, și sunt foarte sinceră când spun asta. Îl iubesc pentru că, aici, profesorii sunt înțelegători față de elevi şi chiar le pasă de viitorul nostru. Îl iubesc, pentru că, la «Alecsandri», am întâlnit, în primul rând, oameni de o adevărată valoare. De asemenea, sunt bucuroasă că am fost într-un colectiv de viitori doctori, psihologi, magistrați, jurişti, profesori, diplomați, şi nu numai, oameni prin care societatea noastră se poate mândri din nou. Pentru mine, ultimul an de liceu a fost cel mai frumos, dar şi cel mai încărcat de emoții”, ne-a mai precizat Laura Ionașcu. A luptat să obțină o notă mare pentru a reuși pe mai departe Recunoaște că examenul de bacalaureat de anul acesta nu a fost un motiv de îngrijorare pentru întreaga clasă în care a învățăt şi nici pentru restul claselor de a XII-a din liceu. „Asta pentru că eram cu toții conştienți că nu vom pica niciunul. Eram îngrijorați mai mult de notele pe care le vom lua, întrucât, pentru a ne asigura admiterea la o universitate «de top», aveam nevoie de medii cât mai mari la examen. Dacă am reuşit să le obținem, acest fapt se datorează în principal profesorilor din colegiu”, ne-a mai spus interlocutoarea nostră. Iar ca de final a mai adăugat: „În decursul anilor de şcoală, am învățat trei lucruri extrem de importante pentru mine: 1. În tot ceea ce faci, pune-ți întreaga încredere în Dumnezeu, iar rezultatele te vor surprinde mereu. 2. Pentru a reuşi să excelezi, ai nevoie de ambiție și perseverență, iar chiar dacă apare vreun eşec, acesta nu trebuie să te decepționeze. 3. În jurul nostru există foarte mulți oameni minunați, oameni care îți pot aduce de foarte multe ori o schimbare în bine. Trebuie doar să îți faci timp să îi observi şi să le acorzi atenția cuvenită.” Pe 23 iulie, Laura Ionașcu va mai avea de trecut un hop, admiterea la Facultate. A ales Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Drept, la care va mai da un examen la Limba română. „Dar va conta și nota de la Bacalaureat, în proporție de 50%. Cred că va conta și media de liceu, care la mine este de 9,94. Oricum, am încredere în mine”, a conchis fericită Laura. Un copil frumos, modest, muncitor, vesel și perseverent. O învingătoare! „Adevărații eroi din spatele acestei poveşti sunt părinții, profesorii şi prietenii mei. Părinții care m-au susținut şi m-au ajutat mereu în toate modurile posibile și chiar imposibile, oricât ar fi fost de greu în vreun moment. Echipa de profesori care a devenit o adevărată familie, întrucât au trecut peste ierarhia atât de scorțoasă impusă de societate şi ne-au fost mereu alături; ei sunt oamenii care şi-au pierdut zile şi nopți întregi, în folosul nostru, lucrând cu determinare şi perseverând alături de noi – şi din aceste motive, şi nu numai, le sunt profund mulțumitoare! De asemenea, toate acestea se datorează şi tuturor prietenilor apropiați care au reuşit să mă facă să iubesc aceşti ani de liceu şi să regret trecerea lor, în fiecare zi de şcoală, de cămin şi nu numai."

