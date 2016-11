Laude, aplauze si urari. „Sedinta altfel” la Consiliul Judetean

Atmosfera de consens si optimism, marti, la intâlnirea alesilor judetului. Prezenta de suta la suta, chipuri zâmbitoare, vorbe bune. Nici n-ai fi zis ca se apropie ziua alegerilor. In deschidere, presedintele Sorin Brasoveanu i-a felicitat pe Maricica Luminita Cosa, Ionel Floroiu si Floarea Ivanof, care si-au aniversat ziua de nastere in luna noiembrie, urându-le sanatate, prosperitate si mult succes, ceea ce a produs valuri de aplauze.

Intre invitatii anuntati de presedinte s-au aflat elevii clasei a IX-a de la C.N. “Ferdinand I”, care, in cadrul saptamânii “Scoala altfel”, au venit sa vada cum se lucreaza in administratie, dar si nevazatorii bacauani care au câstigat premii in competitiile nationale.

Fireste, si ei au fost aplaudati, premierea campionilor nevazatori fiind primul proiect de pe ordinea de zi. Urmatoarele puncte au vizat taxele care vor fi aplicate de la 1 ianuarie de institutiile si serviciile judetene si tarifele pentru utilizarea telescaunului din Slanic Moldova.

„Emotii constructive, drumuri bune!”

Majoritatea taxelor nu vor fi majorate in 2017. „Elevii beneficiaza de o reducere de la 75 suta pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, opera, film si alte manifestari culturale si sportive organizate de institutiile publice.

De asemenea, studentii beneficiaza de tarife reduse cu 75 la suta la astfel de manifestari, in limita bugetelor aprobate”, a explicat Sorin Brasoveanu. Persoanele cu handicap beneficiaza de intrare gratuita. Presedintele CJ a mai anuntat ca la tarifele pentru pârtie, “publicul interesat nu a depus observatii, sugestii sau reclamatii.” Hotarârile au trecut fara observatii, cum tot fara observatii a fost aprobata si numirea in functia de director a Serviciului Public Judetean de Drumuri a Lenutei Ardeleanu, prezenta la sedinta, dar cam timida in declaratii, fapt pentru care seful CJ i-a urat “emotiile constructive, drumuri bune!”

Urmatorul proiect, poate cel mai important din sedinta de marti, avea legatura cu ing. Ardeleanu, fiind in sarcina sa sa concretizeze ceea ce au aprobat alesii: documentatia pentru modernizarea a trei drumuri printr-o cerere de finantare depusa impreuna cu CJ Neamt.

“Proiectul prevede activitati de reabilitare si modernizare a 165,5 km de drumuri judetene, din care 94,51 km pe teritoriul judetului Bacau”, a explicat Sorin Brasoveanu. La “Diverse”, au fost aprobate o modificare de organigrama si o asociere cu o fundatie. Sedinta s-a incheiat asa cum a inceput, cu ropote de aplauze, dupa ce presedintele CJ Bacau le-a facut urari colegilor: “Fiindca suntem in ajunul unor importante sarbatori, 30 noiembrie, Sfântul Andrei, apostolul care a increstinat poporul nostru, si 1 Decembrie, sarbatoarea de suflet a tuturor celor ce simt, gândesc si traiesc româneste, va urez la multi ani, dumneavoastra si tuturor bacauanilor. La multi ani, România!”

Premii si diplome pentru nevazatorii bacauani

Nevazatorii bacauani au câstigat, anul acesta, foarte multe competitii nationale si internationale, motiv pentru care au fost premiati, marti, in plenul CJ Bacau. Evenimentul a devenit traditie, a afirmat Sorin Brasoveanu, presedintele CJ Bacau.

“Prin aceasta am rasplatit efortul si lectia de viata pe care ne-o dau in fiecare zi si in fiecare an acesti oameni minunati care sunt lânga noi si care, prin exemplul lor schimba ceva in jur, cu o putere pe care putin o cunosc. Sunt oameni care se lupta, muncesc si devin campioni” a declarat Sorin Brasoveanu, inainte de a le inmâna diplomele. Campionii sunt epigramistul Vasile Cristian, locul III (international), interpretul de romante Petrica Avadani, locul I (national), Vasile Damian, locul I la table, locul I la bowling, locul II la popice (national), Cristinel Munteanu, locul II la table (national), Laura Damian, locul II la popice (national), Paul Deboveanu, dirijor si antrenor. Laura Damian, presedinta Asociatiei Nevazatorilor, le-a multumit alesilor pentru recunoastere, iar Cristian Vasile le-a cittit doua eppigrame. Iata una dintre ele: „Doctore-s nevazator,/ Nu vad spaga sa ti-o dau/ Lasa, draga, ca-i usor,/ Hai da mâna sa ti-o iau!”