„Lasati Rafo in mâna statului român”, spune Valerian Vreme, deputat PMP

Valerian Vreme si Cristinel Manolache, candidatii PMP la Camera Deputatilor, la alegerile parlamentare, au sustinut marti o conferinta de presa cu mai multe teme. Cea mai importanta, care a facut si subiectul stirilor nationale este intrarea Rafo in insolventa, creditorii putându-si inregistra creantele pâna la sfârsitul anului.

„Statul trebuie sa se concentreze pe recuperarea prejudiciilor si de ce nu, sa recupereze Rafo Onesti. Daca as putea decide, as spune lasati Rafo in mâna statului român, sa o revitalizeze sau sa o vânda. O rafinarie de dimensiunea Rafo costa 500 de milioane de euro, este un business. As spune ca si sechestrul ANAF-ului a fost un lucru bun, pentru ca a impiedicat vânzarea bunurilor, activelor si nu impiedica cu nimic activitatea”, a declarat Valerian Vreme, presedintele

PMP Bacau.

Cu privire la cresterile salariale propuse pentru anul viitor pentru anumite categorii de bugetari, Vreme a spus ca a lipsit de la votul de luni, dar daca ar fi fost prezent, ar fi votat pentru cresterile salariale, chiar daca acestea sunt rezultatul unei „minciuni electorale”, a tehnocratilor, care au spus ca exista o crestere economica de 5 la suta, dar nu au mers pâna la capat sa spuna de unde provine, adica din consum, deci nu este sustenabila.

Tema de final a apartinut lui Cristinel Manolache, care a explicat ca potrivit statisticilor, in acest an s-au radiat cu 10 la suta mai multe firme decât anul trecut, s-au pierdut mii de locuri de munca, judetul Bacau este codasul Moldovei din punct de vedere economic, iar acest lucru „se datoreaza lipsei de viziune a celor care au condus judetul in ultimii ani, PSD si PNL”, a precizat Manolache.