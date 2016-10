Lapte, miere si diazepam

Confruntarea dintre Hillary Clinton si Donald Trump m-a facut sa oftez caci, dincolo de unele aspecte discutabile, am apreciat capacitatea lor de a purta un dialog real.

Candidatii au raspuns la intrebari, nu au batut câmpii, asa cum se intâmpla la noi, pe modelul “Ai vândut petrolul tarii!”, “Tu vorbesti? Mama ta a fost secretar de partid” s.a.m.d. Am avut si noi, in Bacau, o dezbatere organizata de “Desteptarea” si am vazut cum au decurs lucrurile. Ca niste elevi orbiti de ambitie, unii au tinut mortis sa recite lectia pregatita acasa, in loc sa fie atenti la temele propuse si sa prinda mingea din zbor pentru a puncta.

De ce ne-ar mira faptul ca unora dintre candidatii locali li s-a incetosat mintea, când si la nivel national, in precampania pentru parlamentare (iar asta, cu precampania, o inventie recenta, e cauzata tot de obsesia ca nu vor apuca sa spuna totul despre calitatile lor si nemernicia adversarilor), discursul e la fel schiop si nebunia la fel de mare?

Social-democratii au doi potentiali premieri, Liviu Dragnea din partea PSD si Victor Ponta sustinut de Partidul România Unita (PRU), Alina Gorghiu se lauda ca e urmarita, ca si cum asta ar putea sa o transforme intr-o persoana importanta, si alearga dupa oameni de televiziune, semn ca PNL e in criza de candidati, filiale intregi trec de la PRU la ALDE, refuzând sa fie conduse de traseisti, in timp ce in ALDE se duce un razboi fratricid. Ce sa mai inteleaga alegatorii?

In afara de PSD, toate partidele par a se curati, regrupa, reforma in prag de alegeri. Nu e greu de anticipat cine va câstiga. Duminica am aflat si cum va arata viata noastra dupa alegeri: fara birocratie, un salariu minim mai mare, taxe mai putine, contributii zero de la pensionari etc. Lapte si miere gratis la prânz, iar la cina, un pahar cu apa rece. Si un diazepam.