Cultura Lansare la Cenaclul "George Bacovia". Alexandru Dumitru: „Labirint pentru Eden" de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La ultima reuniune a Cenaclului "George Bacovia", al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor, a fost lansat volumul "Labirint pentru Eden – Poeme", al poetului Alexandru Dumitru. Lansarea a coincis cu aniversarea zilei de naştere a autorului, de aceea, jovialul poet, exuberant chiar, aşa cum îl ştiu confraţii, şi-a invitat colegii la Clubul literar al Restaurantului "Parcul Trandafirilor", unde au "degustat" poezie criticii literari Petre Isachi, Grigore Codrescu, poeţii Calistrat Costin, George Calcan, Emilian Marcu (Iaşi), Vasile Larcu, scriitorii Viorel Savin, Mara Paraschiv, prof. Ion Neacşu şi alţi membri ai cenaclului. Cel de-al noulea volum de poezii, tipărit la Editura Rovimed Publishers, se deschide cu poezia "Aparent numai o cheie" şi se închide cu "De-aş mai trăi odată", sunt în volum peste 70 de poezii, fiecare fiind nu numai un "drum ideatic" ci şi o metaforă solară. Debutul lui Alexandru Dumitru se petrece în anul 1995, cu volumul "Arena", la Editura "Corgal Press", după care urmează o perioadă prolifică, cumulată cu o creştere valorică semnificativă şi semnificantă în mesaj, remarcate în următoarele volume, dintre care amintim "Univers în colivie", 1998 (Editura Junimea), "Poemul manechin", volum bilingv româno-englez (Editura Timpul), "Secunde în furtună", 2003, volum bilingv româno – francez (Editura Timpul Iaşi), în 2004 devine membru al USR şi încheiem cu "Albia Soarelui", 2012, (Editura Ateneul Scriitorilor). Devine, în 2013, laureat al Premiului Filialei Bacău a USR, este prezent în numeroase dicţionare literare, antologii, cea mai prestigioasă fiind publicare în antologia "Univers apolinic", colecţia "Opera Omnia" a Editurii TipoMoldova Iaşi. "Poet barbilian, cerebral, cu o dimensiune dionisiacă, unde cuvântul este dominant (Petre Isachi). "Versurile sunt de o seninătate şi o lumină difuză, este reticent şi prudent în viguroasele versuri din acest volum, poet de mare talent" (Grigore Codrescu). "Are şi poartă statutul unuii poet autentic cu bravura talentului în stare să creeze în versurile sale o anume fascinaţie care să ne apropie de miezul lucrurilor" (George Calcan). "Buimăcit de amănunte în iureşul pauper al secundelor, un obsedat de gânduri şi faceri sinonime", poetul Alexandru Dumitru străbate singur, viguros, "fără dezamăgiri, fără dureri" Labirintul spre Eden.

