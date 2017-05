Cultura Lansare de carte la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Poemele Dianei, poezii sentiment de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „De la fereastră pot vedea / Doar suflete pustii mergând / Îngândurate și să stea / N-au timp. Și merg plângând… De la fereastră pot vedea / Timpul ce nu a fost și este / Și văd clepsidra ce dorea / Să-l fure din a mea poveste… De la fereastră pot vedea / O oglindă ce zâmbește / Trist. Nu știu cine este ea… Dar tace, nu-mi vorbește” Sunt versurile unei poezii emoție. Sunt poezii cuprinse într-un volum de poeme sentiment. Sunt trăirile unei ființe plăpânde, care se luptă cu destinul. Sunt momentele din viața unui copil frumos, sensibil, învingător. Sunt „Poemele Dianei” care nu reprezintă „doar o carte de poezii, ci imaginea unui suflet aflat în căutarea unui răspuns mai presus de ceea ce vizibilul poate să ofere. Diana, este o adolescentă, dar sufletul ei este deja înțelept, căci el știe că răspunsul la întrebările importante nu vine servit pe o tavă de aur, ci se încăpățânează să fie descoperit de fiecare căutător în parte. Pentru că Adevărul, căutat în cuvinte, este, prin excelență, personal”, cum frumos spune prof. Ramona Mocanu. „Poemele Dianei”. Autor: Diana Elena Dogaru, elevă în clasa a XII-a D, Științe Sociale, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”. O luptătoare, care nu a pierdut niciodată în fața niciunei provocări. Câștigătoare anul trecut al premiului I și la „Alecsandriana”, Diana a trăit ieri una dintre cele mai mari emoții: lansarea propriei cărți de poezii. Și nu oricum și oriunde. Ci alături de colegii săi de clasă, de profesori și diriginte, de mama, cea mai dragă ființă, în sala de curs unde a învățăt, a trăit, a crescut, s-a maturizat, în cei patru ani de liceu. O lansare surpriză, despre care nu a știut, regizată de prof. Ramona Mocanu (care a intrat în posesia poeziilor Dianei, anul trecut și, convinsă că nu a fost un lucru întâmplător, a făcut tot posibilul ca ele să fie publicate) și prof. Maricel Badiu, diriginte. „A fi sau a nu fi poet”, „Adiere dulce amară”, „Este seară…”, „Fals”, „Mi-e dor”, „Oh, copilărie”, „Regret sublim”, „Promisiune”, „Speranța”. Sunt doar câteva titluri de poezie. Și trăiri… Invitatul de onoare Pauza mare, ieri, 22 mai. Ora 10.00. În clasa a XII-a D, de la Colegiul „Alecsandri”, s-a anunțat că va veni un invitat de onoare. De genul feminin! Toți elevii, prezenți. Diana statea tăcută, mirată, mică, curioasă, pe scaunul al treilea, de lângă geam, într-un semicerc format în mijlocul sălii. „Invitatul nostru de astăzi, a anunțat prof. Ramona Mocanu, este chiar Diana Dogaru, care astăzi, acum, aici, își va lansa primul ei volum de poezii…” Pauză. Emoții copleșitoare. Uimire. Lacrimi în ochii tuturor. Mai ales ai Dianei, care nu realiza că da, cel mai mare vis al ei, se împlinește. „Am vrut să fie o lansare de carte supriză, pentru că Diana este un copil special. Încă din clasa a IX-a a ținut să își prezinte situația ei deosebită, așa cum este ea, pentru a fi acceptată, și de atunci i-am admirat tăria de caracter. Diana a avut mereu puterea să înfrunte soarta potrivnică și să termine liceul cu rezultate bune și foarte bune. Ea a fost liantul clasei, ne-a unit pe toți, i-a unit pe toți colegii săi. În poezia ei nu ai cum să nu simți lupta sa cu destinul, cu sine însăși, cu cei din jur, cu momentele de deznădejde, cu urcușurile și coborâșurile vieții sale. Față de noi, ceilalți, Diana mai are de luptat cu ceva în plus. Dar niciodată nu s-a simțit o victimă a sorții, ci o învingătoare. Noi așa o vedem. Diana ne-a oferit tuturor o adevărată lecție de viață”, au fost cuvintele de suflet ale profesorului diriginte Maricel Badiu. Cartea „Poemele Dianei” a fost publicată la Rovimed Publishers, iar parte din ilustrațiile din pagini au fost realizate de eleva Ioana Ionescu. „Poezia este, a fost și cred că va fi pentru mine un refugiu în foarte multe lucruri. Scriu poezii de când știu să scriu. Poeziile mele sunt doar sentimente și emoții pure, nu doar cuvinte, care mă țin pe linia de plutire. Voi urma, apoi, Psihologia, dar nu doar pentru a mă cunoaște pe mine, ci pentru a-i ajuta pe cei din jur, pentru că știu ce înseamnă să ai nevoie, la un moment dat, de un astfel de ajutor. E greu să te lupți singur, dacă nu ai alături de tine oameni de care ai nevoie. Această carte va avea un loc special în inima mea. Îmi doream foarte mult să îmi lansez o carte de poezii, care poate vor alina sufletul și altora, așa cum mi-l alină și mie. Este un vis împlinit pentru mine. Cel mai mare vis!”

