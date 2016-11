Lansare de candidati la ANR Bacau: “Suntem o echipa si stim ce vrem!”

Filiala bacauana a ANR (Alianta Noastra România), partid infiintat de Marian Munteanu, si-a lansat, vineri, 18 noiembrie, candidatii care vor intra in cursa pentru alegerile parlamentare.

La eveniment au fost prezenti Iulia Stefanescu, medic stomatolog, Cosmin Isacescu, avocat si presedinte al organizatiei judetene, si Iulian Ilie, om de afaceri, venit de la Bucuresti. Ar fi trebuit sa participe si dr. Constantin Negru, dar o urgenta profesionala l-a impiedicat sa ajunga la lansare.

Va amintim ca taranistii vor candida pe listele ANR, in baza unui protocol semnat la nivel national intre PNTCD si ANR. Cei trei candidati si-au prezentat, vineri, CV-ul si obiectivele.

Iulian Ilie a fost director la câteva companii mari, iar acum are propria sa afacere. “Eu nu am facut politica pâna in 2016, nici nu am fost inscris in vreun partid. Fac parte din generatia golanilor din Piata Universitatii”, a precizat el. Din acest motiv a si fost recomandat bacauanilor de Marian Munteanu, presedintele ANR.

Pe dr. Iulia Stefanescu o cunosc multi bacauani deoarece a fost consilier local in mandatul 1992-1996. Din cauza atentiei cu care verifica proiectele, “eram spaima colegilor mei” marturiseste ea.

Si dr. Stefanescu a vorbit despre fenomenul Piata Universitatii, despre spiritul de unitate si dorinta de schimbare care l-a generat.

“Suntem o echipa si stim ce vrem, iar ANR chiar asta inseamna, spirit de echipa”, a declarat Iulia Stefanescu, adaugând ca acum, in 2016, in pragul alegerilor parlementare, e un curent care reinvie, dupa atâta vreme, spiritul revolutionar: “Trebuie sa spunem, iarasi, Desteapta-te române!”

Avocatul Cosmin Isacescu a prezentat dezideratele Aliantei – sustinerea muncii si initiativei românesti, a drepturilor identitare românesti, a drepturilor civile etc. – si a afirmat ca ANR va obtine rezultate bune, mai bune decât cele aratate de sondaje, ceea ce ar insemna peste 5 la suta.

Lista ANR Bacau pentru Senat ii are pe primele locuri pe Cosmin Isacescu, Constantin Negru si Elena Vatra, iar cea pentru Camera Deputatilor, pe Iulia Stefanescu, Iulian Ilie si Iulian Codrut Rosca.