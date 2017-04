Editorial Lamentaţii, frâna ţării de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru prima dată, în ultimii ani, începe că-mi fie clar ce vor să facă cei de la guvernare. Şi-n plus, sunt şi de acord cu ei, pe anumite segmente, fireşte. Că s-a-ntâmplat să fie social-democraţii (alţii decât cei de acum, să zicem, 10 ani), chiar nu contează, atât timp cât arată că sunt (aşa cum, de altfel, le este şi denumirea) cu poporul (până acum), şi nu împotriva lui, cum au dovedit-o, din plin, alţii. Sincer, chiar m-am bucurat când, în sfârşit, au început să le crească salariile bugetarilor, că au încetat să le fie tăiate veniturile lefegiilor de fiecare dată când tuşeşte cineva mai important de la vârf. E limpede că mă seacă la os când anumiţi indivizi nu-i lasă să-şi facă treaba pe cei care, până la urmă, au fost doriţi de cei mai mulţi dintre români să conducă ţara. În fine, bucuria mea e că, slavă Domnului, guvernanţii arată că vor să facă ceva, în special pentru categoriile de români jefuiţi (la propriu) de stat, timp de trei mandate: bătrâni, bugetari şi…antreprenori. Nu-i înţeleg, însă, nicicum pe cei care se lamentează că „vai, ce-o să facem, că n-or să mai fie bani” ori „de ce le tot daţi bani bugetarilor”, sau „de ce tăiaţi din taxe şi impozie, o să ajungem la fundul sacului”. Măi, lamentaţilor, staţi uşor, că bani sunt şi or fost dintotdeauna, doar că nişte nemernici i-au folosit în propriul interes, lăsând poporul să sufere. Să mă lase toţi analiştii de tot felul, că nu-i chiar aşa, parale are România mea, problema e altundeva, aşa că beliţi ochii într-acolo şi, eventual, găsiţi soluţii. Doamne, cât de mult aş vrea să-i văd la faţă pe toţi aştia de se plâng că nu mai pot pune laba pe banii ţării, să-i vad, frate, peste un an-doi, abia atunci să le aud glasul de soprană. Până una-alta, să-i lase pe tinerii noştri deştepţi (chiar şi pe cei care i-au manipulat unii cu atâta uşurinţă, iarna trecută), pe cei cu idei şi cu elan, care vor cu adevărat să ridice ţara din marasmul în care au băgat-o „portocaliii” şi „galbeni” şi mai ştiu eu care culoare politică stridentă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.