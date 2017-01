Sport Ladies first Voleibalistele Științei Bacău sunt primele care și-au reluat pregătirile în 2017. Azi e rândul handbalistelor, iar miercuri și joi urmează voleibaliștii de la Știința, respectiv handbaliștii de la CSȘM de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Gata cu Sărbatorile! Și s-a zis și cu vacanța; e timpul pentru reluarea pregătirilor. Primele care au deschis porțile Sălii Sporturilor au fost voleibalistele Știintei, care au început săptămâna cu un antrenament seral. Studentele nu au vreme de pierdut, fiind angrenate pe trei fronturi: campionat, Cupa României și Cupa Challenge. Și toate cele trei fronturile programează bătălii importante încă din această lună. La mijlocul săptămânii viitoare, băcăuancele au de disputat returul din Cupa Challenge, cu Bursa, în Turcia, pe 18 ianuarie vor juca prima manșă a semifinalelor Cupei României acasă, cu CSM Târgoviște, iar pe 21 ianuarie se va relua campionatul Diviziei A1, Știința (locul 2, la 5 puncte în spatele liderei Alba Blaj), urmând sa evolueze în etapa a 14-a la Târgu-Mureș, cu Medicina. „Dacă șansele noastre în cupele europene sunt minime, în schimb Cupa și campionatul rămân două obiective pentru care ne vom bate până la final. Nu va fi ușor, dar avem șansa noastră”, a declarat antrenorul Știintei, Florin Grapă, care aruncă în această perioadă o privire și pe piața transferurilor. În vizor se află aducerea unui centru. „Transferuri? Nu cred, dar nici nu exclud”, a punctat tehnicianul băcăuan. Astăzi e rândul handbalistelor de la Știința să bifeze primul antrenament al anului. Și în cazul lor, graba este justificată: duminică, 8 ianuarie e programat primul joc din 2017. Unul oficial, în cadrul etapei a zecea: în Bacău vine „lanterna roșie” a Seriei A din divizia secundă feminină, CSU Târgoviște. „Adversara nu este una care să ne dea bătăi de cap, însă duminica viitoare avem de furcă: ne deplasăm pe terenul liderei Rapid”, a precizat antrenorul Științei, Costel Oprea, care intenționează să o „repatrieze” pe nepoata Narcisei Lecușanu, Mădălina Aholtoae, de la Roman. De miercuri se vor prezenta la treabă și voleibaliștii Științei Bacău. În frunte cu moldoveanul Pavel Cimili, care și-a rezolvat problema cu viza, ce l-a ținut pe tușă la ultimele meciuri de campionat din 2016. Prin urmare, Cimili nu va rata primul joc din 2017, cel programat pe 21 ianuarie, pe teren propriu, împotriva Tricolorului Ploiești, în cadrul etapei a 14-a a Diviziei A1. Situați pe locul 9, studenții au ca misiune evitarea retrogradării. „Sperăm să ne atingem obiectivul, chiar dacă va fi dificil, în condițiile în care avem de-a face cu un campionat atipic, în care o echipă foarte bună precum Baia Mare riscă să nu intre în 1-6”, a declarat antrenorul Științei, Cornel Păduraru. După miercuri vine joi. Și după voleibaliștii Științei vin handbaliștii CSȘM, care se vor reuni pe 5 ianuarie, de la ora 11.30, la Sala de Atletism. În formulă incompletă, din moment ce Gal, Dumitriu, Broască și Hanțaru sunt convocați la lotul național de Tineret, cu care vor ataca grupa de calificare pentru Mondialele de profil. „Cei patru mușchetari” vor reveni la echipa antrenată de Gabi Armanu săptămâna viitoare. Primul joc oficial al CSȘM-ului este programat de-abia pe 18 februarie, acasă, cu lidera Poli Iași. Până atunci, însă, băcăuanii ii vor trage cu amicalele, primul test urmând să se dispute dupa 15 ianuarie, împotriva Focșaniului. 0 SHARES Share Tweet

