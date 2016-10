La volan, sub influenta alcoolului

La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 02:00, o patrulă intercomunală aflată în serviciu pe raza comunei Letea Veche a depistat un tânăr de 28 de ani, care conducea un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Rezultatul testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a fost de 0, 62 mg / l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care acesta a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde i s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Un alt tânăr de 28 de ani, a fost depistat de polițiști, la data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 03.30, în timp ce conducea un autoturism pe strada Pictor Th. Aman din Bacău și se afla sub influența alcoolului.

Cel în cauză a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Bacău, unde i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Aparatul etilotest a indicat pentru conducătorul auto valoarea de 0.71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 15 octombrie a.c., în jurul orei 04.30, polițiștii din Onești au depistat un localnic de 30 de ani, care conducea un autoturism pe strada Emil Rebreanu, în timp ce avea o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aer expirat, rezultată în urma testării alcoolscopice.

Conducătorului auto i s-au prelevat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.