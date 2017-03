Actualitate La „vânătoare” de câini de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe o vreme închisă și rece, într-un cuvânt „câinească”, angajații de la serviciul de gestionare al câinilor comunitari din cadrul Direcției de Servicii Publice (D.S.P.) Bacău au ieșit în teren la o acțiune de capturare de câini fără stăpân. De această dată este vorba despre o acțiune venită în urma unor sesizări de prezență a unor maidanezi agresivi, drept urmare, cei de la serviciu de specialitate au folosit metoda de tranchilizare. Pentru aceasta, echipajul, care a operat în zonele ANL Letea, Selgros, în parcul Gherăiești și pe Calea Romanului, a fost format din medic veterinar (așa cum prevede legea, medicul veterinar fiind cel care prepară dozele de tranchilizant), trăgător și ceilalți membri care capturează câinii. La o primă vedere lucrurile sunt simple, însă în teren, iau o altă turnură. Mașina, pușca și trăgătorul Prin peisajul trist, din cauza vremii capricioase, în parcul Gherăiești își fac apariția mașinile ce aparțin D.S.P., între ele „mașina de hingheri”, așa cum i se spune popular. Surprinzător, sau poate nu, un grup de trei câini care stăteau tolăniți au sărit ca arși devenind agitați. Așa cum spuneau și membrii echipei de capturare, maidanezii cunosc zgomotul făcut de motorul „mașinii de hingheri” și cum îl aud dau alarma în mahalaua cățelească. Membrii echipajului s-au împrăștiat prin zonă iar noi l-am urmat pe trăgător. Acesta a localizat un maidanez și încet-încet s-a apropiat. Nici n-am apucat să clipesc și săgeata plină cu lichid tranchilizant s-a înfipt în pulpa câinelui. Patrupedul a rupt-o la fugă, iar ceilalți membri ai echipei au pornit în urmărire. Mă uit la trăgător și la „pușca” lui. Practic este o țeavă acționată pe sistem de aer comprimat. N-are niciun sistem de ochire și instrumentul mi-aduce aminte de țevile din care aruncam cornete din hârtie în copilărie. Dar precizia e fenomenală. De altfel, trăgătorul are și carnet de vânător. Și totuși. Fară sistem de ochire? Cu toate acestea, trăgătorul a nimerit de fiecare dată ținta. Ce-i drept, uneori săgeata mai nimerește în os, situație în care soluția tranchilizantă nu intră în organism și nu-și face efectul. După fiecare lovitură, săgeata trebuie recuperată, existând și posibilitatea ca animalul să fugă cu acul înfipt și să se ascundă iar ceilalți din echipaj să nu-l mai găsească. În acest caz, membrii echipajului trebuie să plătească săgeata pe care o au în gestiune, prețul acesteia fiind de 100 de lei. Teoretic, serul ar trebui să-și facă efectul în maxim zece minute. De data aceasta n-a fost cazul, și cățelul „împușcat” a adormit în două minute, cu limba scoasă, fiind apoi încărcat în cuștile amplasate în „mașina de hingheri”, acolo unde alți șapte câini așteptau resemnați să ia drumul padocurilor de la marginea orașului. „Toți acești câini din aceste zone în care a fost semnalată prezența lor sunt hrăniți de anumite persoane iubitoare de animale. Prin acțiunile noastre încercăm să capturăm acești câini pe care îi ducem la adăpost acolo unde au condiții foarte bune, hrană și apă.”

Dinu Păncescu, șeful serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul D.S.P. Bacău Ajutor și de la Poliția Locală Dintre problemele cu care se confruntă în teritoriu echipajele de la acest serviciu, cele mai agasante sunt situațiile în care iubitorii de animale îi împiedică să-și desfășoare activitatea, de multe ori devenind chiar agresivi, caz în care oamenii de la D.S.P. sunt nevoiți să apeleze la sprijinul Poliției Locale. În acest moment, adăpostul de câini Bacău deține 166 de boxe cu o capacitate de 664 de locuri în care sunt găzduiți aproximativ 500 de maidanezi. Mai sunt alte 2.000 de patrupede cazate în regim semi-deschis.

