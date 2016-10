La Slanic s-au „Ravasit oile”

In imediata vecinatate a orasului-statiune Slanic Moldova, la Ferma „Stâna Dacilor” situata în inima Muntilor Bolovanu, la 6 km de statiune, s-a desfasurat la sfârsitul saptamânii trecute „Ravasitul oilor”, o traditie specific româneasca de munte, activitate organizata de Primaria Slanic Moldova in parteneriat cu agentii economici din zona.

La eveniment au participat în jur de 500 persoane din jurul Slanicului, oaspetii sosind din Târgu-Ocna, Moinesti, Comanesti, Onesti, dar si de la distante mai mari: Bacau, Buzau, Brasov, Sibiu, Arges, Galati, Tulcea. Acestia s-au aratat incântati ca au participat la acest eveniment, unii dintre ei participând la „Ravasitul oilor” si în alte parti ale tarii. Printre ei s-au numarat si fosti posesori de animale, îndragostiti de aceasta veche îndeletnicire.

Pentru ca sarbatoarea sa fie deplina, organizatorii au invitat diversi artisti care au facut ca acordurile muzicii populare traditionale sa umple inimile de bucurie si sa îndemne la joc si voie buna. Programul artistic a fost asigurat de ansamblurile de pe Valea Trotusului: „Hora Comanestiului”, „Gospodarii de la Asau”, Geta Postolache, Silvia Ene si „Formatia Live” .

„Slanic Moldova a avut întotdeauna evenimente mai multe sau mai putine, în principal dedicate turistilor si vizitatorilor. De data aceasta ne-am gândit sa organizam un eveniment dedicat comunitatii noastre , din respect pentru fermieri si producatorii nostri locali.Traditional, la Slanic Moldova am avut fermieri, am avut oieri, am avut vacari, am avut cultivatori din diferite domenii si ne dorim sa repetam în fiecare an aceasta actiune, ocazie cu care musafirii nostri, invitatii, vizitatorii, turistii, sa guste si sa cumpere bineînteles, sa consume produse locale, produse din mediul nostru sanatos în care locuim si crestem.

Pe lânga acest lucru ne-am dorit sa promovam valorile noastre culturale, portul nostru traditional, muzica si dansul nostru, pentru ca ele exista, chiar daca, istoric vorbind, nu suntem de foarte mult timp pe aceste meleaguri, aproximativ de 200 de ani. Cred ca aceste lucruri se vor dezvolta foarte mult si vom reusi ca peste ani sa crestem evenimentul si sa atragem cât mai multi turisti”, a declarat Gheorghe Baciu, primarul din Slanic Moldova.