In ciuda vremii cele câteva sute de turisti prezenti in aceasta perioada in „Perla Moldovei” au apreciat eforturile organizatorilor pentru a aduce ceva nou, mai ales ca este extrasezon.

Astfel, pe lânga faptul ca au putut degusta produse tipic germane, cum ar fi cârnatii bavarezi, cei prezenti la Oktoberfest s-au delectat si cu mititei, cârnaciori si pastrama de oaie, de remarcat, toate la preturi…de preturi. Cam la jumatate sau chiar mai putin decât la Zilele Bacaului.

Vizitatorii au putut vedea si o expozitie de halbe si una de artefacte de razboi culese din zona Slanicului si au ascultat muzica germana. Programul a fost completat de prezenta unor motociclisti care au oferit publicului o parada pe doua roti.

„Anul acesta ne-am propus sa experimentam mai multe feluri de festivaluri, mai multe feluri de evenimente, sa vedem care sunt rezultatele, si pornind de la acestea sa stabilim bazele de unde sa plecam. Anul viitor ne propunem sa avem cel putin 15-16 evenimente, cât mai variate, in timpul sezonului.

Ne-am gândit acum la Oktoberfest pentru ca in aceasta perioada in Slanic sunt niste peisaje foarte frumoase cu niste culori superbe, dar din pacate, totul tine de vreme.

Am organizat acest festival impreuna cu producatorii locali pentru ca dorim sa-i promovam si pe ei si ne dorim ca pe viitor sa fie si mai bine, pentru ca acest gen de evenimente sa fie incluse si in programele hotelierilor”, ne-a declarat Mihaela-Elena Anton, viceprimar al orasului-statiune Slanic Moldova, care ne-a precizat ca, weekendul viitor Primaria Slanic Moldova impreuna cu Ferma Stâna Dacilor vor organiza festivalul „Ravasitul oilor”.