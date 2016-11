La Scoala „Spiru Haret” s-a sarbatorit româneste

Marti, ora 09.45, Scoala Gimnaziala „Spiru Haret” Bacau. Pe unul dintre holuri, undeva la etajul I, produse traditionale românesti – sarmale, cârnati, sunca cu ceapa si usturoi, cozonac si placinte poale-n brâu, cornulete si pâine de casa.

Pe un alt hol, o expozitie de obiecte traditionale – ulcele, linguri de lemn, farfurii de lut, clopote de fier, chiar si o casca din razboi. In toata unitatea de invatamânt, in clase si pe scarile interioare, o defilare a unei frumoase parade a costumelor populare. Va urma si un concurs de istorie. E pauza mare. Veselie, joc si o atmosfera pur româneasca.

Elevi imbracati in portul traditional, cu bundite si opinci, codite impletite la fetite, caciuli cu ciucuri la baietei, catrinte si ii multicolore. Si, peste tot, bucuria de a trai cu adevarat aceste momente, alaturi de profesorii indrumatori.

Cântece patriotice, dar si doine, iar peste tot desene si colaje in care tricolorul a fost ridicat la loc de cinste sunt expuse pe pereti sau pe mese. Intr-un cuvânt: sarbatoare. Si o activitate ampla care a marcat Ziua Nationala a României, pe mai multe sectiuni.

Scoala Gimnaziala „Spiru Haret” a sarbatorit ieri româneste. De intreaga manifestare, cuprinsa in proiectul educational „Datini si obiceiuri stravechi”, s-au ocupat personal profesorii Simona Sachelaru (consilierul educativ), Adriana Calugaru (istorie), Cristina Cristea (muzica), Teodora Plaesu (religie ortodoxa), Gianina Damaschin (educatie tehnologica), Ana Maria Bersan (educatie plastica), Costel Cutur (invatamântul primar) si conducerea scolii, reprezentata de prof. Codrin Ciuchi, director, si prof. Gabriela Veliche, director adjunct.

„Concursul de istorie este organizat pentru elevii claselor a VII-a si a VIII-a si se refera, in special, la Ziua Nationala a României. Sa nu uitam ca aceasta zi a fost aleasa dupa un moment istoric foarte important, intr-un context deosebit – unirea Basarabiei, Bucovinei si Transilvaniei cu tara – mama, in 1918. De aceea am vrut sa atragem si copiii intr-o competitie. Au avut si o bibliografie de invatat, iar totul se va finaliza cu premii si diplome.

Emotia este cea mai importanta. Si cel mai frumos este ca fiecare a simtit româneste”, ne-a declarat prof. de istorie Adriana Calugaru. Si prichindeii de la clasele pregatitoare au fost angrenati in aceasta frumoasa poveste.

„Noi ne-am axat mai mult pe latura artistica, pe realizare de desene, pe expozitie legata de Ziua Nationala. Am incercat sa ducem informatia catre vârsta lor. Pentru ei, aceasta zi este in primul rând un prilej de bucurie”, a precizat si prof. pentru invatamântul primar Costel Cutur.

Stravechi si nou. Inocenta si istorie. Traditie si bucurie. Ziua Nationala a României, Ziua Unirii, ziua in care toti cei de la „Spiru Haret” au simtit ce inseamna sa fii român. Si sa fii mândru de asta!

„Totul face parte dintr-un proiect mai amplu, deschis in acest an scolar, in cadrul caruia avem si sezatori literare, si activitati de Craciun. Marcam atât evenimentele istorice, cât si cele religioase. In toate aceste manifestari, cum este si cea de acum, sunt implicati elevi din intreaga scoala.”

prof. Simona Sachelaru, consilier educativ