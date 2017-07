Chiar dacă vacanța de vară a început de puțină vreme, în campusul de la Valea Budului deja s-au încheiat primele serii cu copii sosiți în tabără. Sezonul de tabără deschis la începutul săptămânii trecute cu Tabăra Națională de Dans „Let’s dance!” ediția I a cunoscut un start favorabil. Timp de o săptămână, cei 40 de copii din Bacău, Vrancea și Neamț, însoțiți de 5 instructori și antrenori, toți membri ai Academiei de Dans Adamas Bacău, au organizat diferite activități, toate în jurul sportului și în mod special a dansului. „A fost o săptămână foarte bună pentru noi, o săptămână în care am reușit să ne și relaxăm dar să ne și pregătim, și foarte important a fost faptul că am reușit să realizăm o conexiune extraordinară între toți participanții și am creat legături trainice între copii”, a declarat Romeo Tanasă, antrenor la Academia de Dans Adamas, care a deținut și rolul de director de tabără. Sejurul s-a încheiat cu un spectacol de dans, o festivitate de premiere în care copiii au primit tricouri, medalii și diplome de participare, după care, toți participanții au petrecut seara în jurul focului de tabără. În același timp cu tabăra de dans a avut loc si o tabără socială pentru 20 de copii din comuna Strugari care au fost însoțiți de două cadre didactice. Și copiii din Strugari au fost bucuroși de tabără, fiind de-a dreptul încântați că au putut participa și la câteva cursuri de dans din cadrul taberei „Let’s dance”. În ultima parte a săptămânii, tot în tabăra de la Valea Budului s-a desfășurat și „TinBlog”, un proiect propriu al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău în parteneriat cu Centrul European de Strategii Durabile, proiect realizat cu 23 de participanți. „Pentru sezonul 2017, la tabăra de la Valea Budului avem un număr de trei tabere naționale, patru proiecte proprii la care se adaugă și alte proiecte cu diferite forme de finanțare, toate derulate până în septembrie. 1 of 38 Pe lângă toate acestea, în acest sezon vom derula și alte proiecte locale și tabere sociale. Trebuie spus că pe lângă taberele din campusul de la Valea Budului, în acest sezon vom găzdui tabere sociale și la Sălătruc, acolo unde se va desfășura și un proiect al Ligii Studențești, un proiect câștigat la concursul local și care va fi derulat în septembrie cu 35 de studenți”, a declarat Theodora Jacotă, consilier de tineret în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău. În această săptămână, în campusul de la Valea Budului se desfășoară Tabăra de Engleză la care participă 30 de copii de la Brașov și 13 din Ialomița, iar din 12 iulie sosesc 50 de copii cu grad de handicap de la Brăila. 0 SHARES Share Tweet

