Editorial La pomul lăudat… de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Probabil nu a existat vreodată alocare bugetară de la Consiliul Județean care să fie primită cu aplauze de către toate forțele politice. Iar ultima împărțeală a respectat regula, așa că discuțiile începute încă din timpul ședinței cu pricina au continuat și vor continua mult și bine. Acuza principală este că „alor voștri le-ați umplut sacul, pe ai noștri i-ați lăsat în sărăcie”. Evident, sunt invocate criteriile politice, cumetriile de partid. Dacă stai să te uiți la hârtiile cu cifre, lucrurile chiar par să stea așa, fiindcă vezi cum cele mai bogate comune au primit și cei mai mulți bani, în vreme ce acelea mai sărace au primit din bugetul județului cât să treacă primăvara. La drept vorbind, probabilitatea ca alocările mari să ajungă la primăriile Puterii este mare, dat fiind că majoritatea primarilor aparțin Puterii. De remarcat că până și între primăriile Opoziției există discrepanțe mari de finanțare, pe motiv că unii primari sunt mai convingători decât alții când cer bani, adică sunt mai trecuți prin „școala vieții politice”. Realitatea este că fără bani, primarii nu mai pot cofinanța proiecte cu fonduri europene, absolut necesare în comunitățile rurale, unde lipsurile sunt grămadă. Un consilier spunea că la întâlnirea dintre primari și conducerea CJ, unde primii au expus nevoile comunelor pe care le păstoresc, a fost de remarcat entuziasmul edililor aflați la primul mandat, dar mai ales blazarea din privirea edililor cu ștate vechi. Care ar putea avea cel puțin două sensuri: ori conștiința faptului că vor primi ceea ce doresc chiar fără să ceară, ori că degeaba și-ar mai bate gura să ceară, că tot nu se aleg cu nimic. Ceea ce în sărăcia generalizată de la noi ar fi pe deplin de înțeles, dar total neproductiv față de omul de rând care încă mai speră la un trai ceva mai bun. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.