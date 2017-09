La Plăcinte...înainte! Festivalul Plăcintelor de la Hârja

Prilej de mare bucurie pentru pofticioșii de plăcinte și tradiții autentice românești. Și asta datorită faptului că, sâmbătă, 16 septembrie , la Hârja, comuna Oituz, a avut loc cea de-a XIII-a ediție a prestigiosului Festival al Plăcintelor. Evenimentul, organizat de către ANTREC Bacău, Așezământul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja, comuna Oituiz și Primăria Comunei Oituz, a debutat de la ora 11.00 cu festivitatea de deschidere și prezentarea concurenților dupa care a avut loc prezentarea și degustarea plăcintelor tradiționale. De la ora 13.00 s-a desfășurat un program folcloric tradițional la care au participat mai mulți rapsozi locali dar și invitați din alte colturi ale tarii, formații și ansambluri de dansuri populare, “cireașa de pe tort” fiind recitalul Fanfarei 10 Prajini. Intre timp s-a derulat și jurizarea produselor prezentate (plăcinte, obiecte tradiționale, produse ecologice) și s-au decernat premii. Vizitatorii, aflați intr-un număr consistent au putut degusta bunătățile de patiserie făcute după rețete tradiționale, într-un cadru mirific, ce foarte ușor ar putea fi descris ca într-o baladă celebră „Pe un picior de plai,/ Pe o gură de Rai”.

Am ajuns la ediția a XIII-a deși ar fi trebuit să fie mai multe, dar n-am putut organiza acest festival în fiecare an din cauza condițiilor pecuniare. Anul acesta am hotărât să organizăm festivalul în colaborare cu Parohia din Hârja, ei fiind gazdele de data aceasta. Cu aceasta ocazie am inaugarat și Zilele cetățenilor Hârjei, în sensul în care cei din localitate care sunt plecați prin toate colțurile lumii vor veni de fiecare dată la Festivalul Plăcintelor.