La Onesti se preiau cereri pentru eliberarea pasapoartelor

Daca a fost marti, sigur a fost aglomerat la Serviciul de Evidenta a Populatiei din cadrul Primariei Onesti. In fiecare zi de marti, echipa mobila din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bacau se deplaseaza la Onesti pentru a prelua cererile bacauanilor din localitatile invecinate si pentru a elibera pasapoartele la termen (la 14 zile).

De regula, martea, programul de lucru cu publicul incepe la ora 10 si se incheie la ora 15. Daca in Bacau au disparut cozile la ghisee, in Onesti, activitatea se desfasoara la foc continuu. Doi lucratori onoreaza cererile bacauanilor care locuiesc in comunele limitrofe, iar numarul acestora depaseste suta saptamânal. Sunt persoane care vin la Onesti de la 100 km distanta, insa, sunt destui bacauani care nu stiu despre activitatea echipei mobile si bat drumul pâna in Bacau.

“Le recomand bacauanilor sa-si verifice din timp documentele de calatorie si sa se prezinte la serviciul nostru inainte de perioada expirarii. Astfel pot evita perioada aglomerata din lunile urmatoare”, declara cms.sef Florentina Neamtu, sef Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea si Evidenta Pasapoartelor Simple Bacau

In anul 2016, tarifele percepute pentru eliberarea documentelor de calatorie au mai scazut o data cu reducerea TVA-ului. Pentru pasaportul simplu electronic cu valabilitate 5 ani (adulti si minorii care au implinit 12 ani) se achita o taxa de 283 de lei (261 lei costul pasaportului A 22 de lei taxa consulara), pasaportul simplu electronic pentru minori sub 12 ani, cu valabilitate 3 ani este 258 lei (236 pasaportul A 22 lei taxa consulara), iar pasaportul simplu temporar costa 219 lei (din care 97 lei este pasaportulA22 lei taxa consularaA100 lei tariful suplimentar). Acesta din urma se elibereaza in aceeasi zi, la doua ore dupa depunerea documentelor necesare, dar are valabilitate doar 1 an. Taxa pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice si temporare se poate achita in reteaua CEC Bank.