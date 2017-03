Onesti La Onești se inaugurează noua fabrică “Autoliv” de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Derutați zi de zi de problemele cu care se confruntă (furnizarea apei potabile după program, de azi 6 martie programul zilnic fiind de la 6.00 la 22.00, starea șubredă a podului peste Trotuș, la care este gata a se desprinde și alte bucăți din balustradă), locuitorii municipiului Onești au la începutul acestei primăveri și o veste îmbucurătoare, dătătoare de multe speranțe. Astfel, în prima zi a acestei săptămâni , în jurul orei 14, va fi inaugurat sediul noii firme Autoliv, ce va produce în municipiul de pe Trotuș sisteme de siguranță auto ( volane, airbaguri, centuri de siguranță, chingi pentru centurile de siguranță și altele). Pentru inaugurarea acestei fabrici (în spațiul fostei unități de prelucrare a laptelui, care se află în apropierea Gării și a Autogării Onești), sâmbătă 4 și duminică 5 martie, deși au fost două zile însorite de week-end, aici s-a muncit cu multă răspundere la finalizarea mai multor lucrări, atât în exteriorul clădirii cât și în interior. La inaugurare vor participa, alături de reprezentanți ai autorităților locale, cadre din conducerea acestei companii (subsidiara din România a grupului suedez Autoliv având sediul la Brașov) dar și angajații firmei (în număr de peste 80, ce vor lucra la Onești). Această firmă va crea în orașul Nadiei Comăneci un număr de 400 de locuri de muncă, urmând ca în anul 2018 numărul angajaților să fie 700. Astfel, după inaugurare, fabrica de la Onești se alătură celor din Brașov, Lugoj, Reșița și Sfântu Gheorghe ale acestei companii, care are în România în jur de 9 500 de angajați. Pentru municipiul Onești deschiderea noii fabrici este un lucru așteptat de mai multă vreme, lipsa locurilor de muncă fiind foarte vizibilă prin încetarea, în anii din urmă, a activității industrial de la câteva mari societăți comerciale (Rafo, Carom, Uton, CET) de pe platforma industrială Borzești. 2 SHARES Share Tweet

