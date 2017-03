Onesti La Onești se dezbate bugetul de venituri și cheltuieli pentru acest an de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cadrul unei ședințe mult așteptate a Consiliului Local Onești, pe 30 martie, de la ora 14, se va dezbate și va fi supus aprobării bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului pe anul 2017 precum și bugetul multianual, la activitățile autofinanțate, a listelor de investiții pentru acest an și a celor multianuale. Este de menționat faptul că în proiectul de buget pentru acest an autoritățile locale oneștene și-au propus ca să realizeze mai multe obiective pentru comunitatea locală. Suma de 596.000 lei va fi alocată modernizării Bazarului, care în luna septembrie a anului trecut a fost distrus de incendiu. Municipalitatea oneșteană își dorește și un grup electrogen la sediul Consiliului Local, sistem informatic la Starea Civilă, reabilitarea termică a Bibliotecii Municipale “Radu Rosetti”. În domeniul educației, în acest an se vor întocmi proiectele pentru reabilitarea mai multor grădinițe și școli. Din păcate, deși se află în o stare de degradare ce se accentuează de la săptămână la săptămână, pentru podul de peste râul Trotuș și pentru reabilitarea Căii Adjudului proiectul de buget al municipiului Onești pentru acest an menționează doar cheltuieli de proiectare pentru refacere și reabilitare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.