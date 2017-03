Actualitate La Mulți Ani, Poliția Româna! de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 25 martie a.c., sub semnul Bunei Vestiri, Poliția Română își îmbogățește trecutul cu încă un an, sărbătorind 195 de ani de atestare documentară. În spiritul acestei sărbători, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au organizat festivități de comemorare a colegilor eroi, căzuți la datorie precum și o ședință festivă, în cadrul căreia a fost evocat momentul aniversar. Astfel, la data de 24 martie a.c., ora 08.15, toți polițiștii aflați în serviciu au ținut un moment de reculegere, în memoria colegilor eroi. Dacă la data de 23 martie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și-a deschis porțile pentru cei mai tineri cetățeni ai municipiului Bacău, ieri, 24 martie a.c., cadrele inspectoratului au organizat o ședință festivă, alături de conducerea Inspectoratului de Poliție Bacău aflându-se reprezentanți ai autorităților publice locale băcăuane, instituții partenere, colaboratoare, polițiști în activitate dar și polițiști în rezervă. Ședința festivă a debutat cu intonarea imnului național, urmat de un moment de reculegere pentru colegii căzuți la datorie. Domnul inspector șef, chestor de poliție Oprișan Vasile, a evocat momentul aniversar prin prezentarea unor fragmente din “filele de isorie” ale Poliției Române, în final felicitând întregul colectiv de polițiști urându-le succes în activitatea profesională dar și personală. Nu au lipsit nici prezentarea mesajelor adresate polițiștilor de către ministrul afacerilor interne, doamna Carmen Dan și a inspectorului general al Poliției Române, chestor principal de poliție Bogdan Despescu. De asemenea, în semn de respect și prețuire pentru o carieră profesională de excepție dedicată promovării valorilor morale și a imaginii Poliției Române cât și pentru buna colaborare instituțională în beneficiul comunității băcăuane, conducerea inspectoratului a oferit invitaților diplome și plachete. Totodată, un număr de 42 ofițeri și 112 agenți de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, au fost avansați în gradul profesional următor, la îndeplinirea stagiului minim în grad. În același context de sărbătoare, mulțumim tuturor jurnaliștilor acreditați pentru colaborare! 37 SHARES Share Tweet

