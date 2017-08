Medaliat cu aur și declarat bucătarul anului în Irlanda acum 14 ani, cunoscut de mulți dintre noi din emisiuni tv dedicate gastronomiei, chef Nico Lontras a venit, sâmbătă, 12 august, și la Bacău. A susținut, pentru câteva ore, un veritabil curs de gastronomie în cea de a doua zi a Festivalului Vinului de la Selgros, unde a fost acompaniat perfect de un alt maestru al domeniului, somelierul Sergiu Nedelea, pentru că o masă bună ar fi ca nunta fără lăutari dacă nu ar avea și un vin bun, dar mai ales potrivit cu ceea ce mănânci. Nico Lontras a demonstrat cum poți pregăti perfect niște macaron după rețete originale, dar și o paella cu fructe de mare, precum și o românească friptură de porc, dar după o rețetă îngrijită și, de asemenea, ajustată cu mirodenii care îi înnobilează gustul.

De lângă feluritele bucate care au ieșit din mâinile de aur ale maestrului Nico Lontras nu au lipsit, așa, ca la Festivalul Vinului, licorile cele mai potrivite, prezentate în stilul său caracteristic de celălalt maestru, Sergiu Nedelea. Cu acest excelent somelier face oricând să bei un pahar de vin, pentru că poți afla povești la care nici nu gândești. Vorba unui celebru cântec din folclorul nostru de aur: „Bun e vinul și gustos, dacă-l bei cu om frumos”. Frumos la suflet și la chip! Din gustoasele bucate s-au înfruptat, la final, toți cei care au avut norocul să se afle prin preajma bucătăriei festivalului. Duminică, 13 august, în ultima zi a festivalului de la Selgros Bacău vizitatorii vor putea dialoga și cu deja cunoscutul sportiv de elită Ionuț Iftimoaie, care vrea să demonstreze ce calități și ce farmec poate avea un dialog al pasiunilor de orice fel. 1 of 13 12 SHARES Share Tweet

