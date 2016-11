La inchisoare pentru fraude informatice, furt si condus sub influenta alcoolului

La data de 25 noiembrie a.c. polițiștii Secției 1 Poliție Bacău au depistat un bărbat de 40 de ani, din Bacău, care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost condamnat de Tribunalul Bacău la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică și a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău.

Polițiștii au depistat un bărbat de 53 de ani, din Bacău, pe numele căruia Tribunalul București a emis mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul are de executat o pedepasă de trei ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de deținere de instrumente de plată electronice falsificate în vederea punerii în circulaţie și a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău.

Un oneștean de 49 de ani, pe numele căruia Tribunalul Bacău a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului a fost depistat de polițiștii de investigații criminale din Onești.

Bărbatul are de executat o pedeapsă de un an închisoare și a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău.

De asemenea, a fost depistat un bărbat de 47 de ani, din comuna Odobești, care a fost condamnat de Judecătoria Bacău la pedepsa de 3 ani închisoare pentru furt calificat.

Bărbatul a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău.