Editorial La început de drum de Gheorghe Baltatescu - Noul Guvern al României a depus jurământul şi a intrat în pâine încă din prima zi, cu aprobarea primelor două acte normative ce privesc oarganizarea activităţii pe timpul vacanţei parlamantare. Într-o şedinţă extraordinară şi Parlamentul s-a reunit pentru aprobarea a două legi extrem de importante din programul de guvernare al PSD şi ALDE, creşterea salariilor şi a pensiilor. În Cabinetul Grindeanu, la început de drum, nu se regăseşte niciun băcăuan, spre deosebire de alţi ani când în Executiv au fost promovaţi Gabriel Berca sau Valerian Vreme, poate vom compensa la nivelul doi, cu secretari şi subsecretari de stat sau la agenţiile subordonate Guvernului. Avem însă 14 parlamentari, 10 din coaliţia care a câştigat alegerile şi 4 reprezentanţi ai unor partide plasate în Opoziţie, în care alegătorii îşi pun mari speranţe, în susţinerea unor proiecte şi programe importante pentru comunitatea băcăuană. Şi nu sunt puţine, dacă ar fi să amintim doar Spitalul municipal, autostrada care să lege Bacăul cu Sudul şi Vestul ţării, cu Europa, atragerea de investitori strategici, alte proiecte care vizează infrastructura localităţilor. Speranţele noastre ar putea deveni realitate mai ales că majoritatea parlamentarilor fac parte din comisii importante, unde se analizează şi se aprobă legi cu impact în Bugetul de stat, iar parlamentari băcăuani sunt lideri de grup ai unor partide în Senat şi Camera Deputaţilor. Zestrea noastră parlamentară am dori-o unită, ca o familie, astfel ca, împreună, aşa cum au promis în campania electorală, să lupte, efectiv să lupte, pentru binele judeţului Bacău, ceea ce nu s-a întâmplat în legislaturile trecute. Opoziţie nu înseamnă numai vot negativ, ea poate fi şi constructivă, când vine vorba de interesul celor care te-au ales.

