La hospice-ul „Lumina” au sosit primii pacienți

Hospice-ul pentru îngrijiri paliative pediatrice înființat de Asociația „Lumina" în Bacău, pe Calea Romanului, a primit luni, 11 septembrie, primii pacienți. „Suntem și fericiți, și emoționați pentru că, în sfârșit, copiii care au nevoie de noi au început să sosească. Vor veni și din alte județe, dar prioritate au cei din județul Bacău. Pe 9 august am primit avizul final de la Ministerul Sănătății prin care ni s-au aprobat numărul de paturi și structura de funcționare a unității de îngrijiri paliative pediatrice, iar săptămâna trecută am primit avizul de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică Bacău", a declarat Mihaela Dumitrache, director executiv. Hospice-ul înființat de Asociația „Lumina" este singurul centru din țară specializat exclusiv pe îngriji paliative pediatrice. Primii internați sunt trei copii cu vârste între 12 și 14 ani, care au boli limitatoare de viață. Micii pacienți s-au bucurat că vor beneficia de condiții foarte bune aici, la „Lumina", dar și părinții lor, care abia au așteptat să se deschidă centrul pentru a avea o perioadă de respiro în care să-și rezolve unele probleme și să se ocupe de ceilalți copii. Ieri, unii au intrat la școală, „iar noi am intrat în sistemul de sănătate cu un serviciu nou, unic în regiune, pentru care îți trebuie mult curaj", spune, în final, Mihaela Dumitrache.

