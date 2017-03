Educatie La Francophonie – Sărbătoarea limbii franceze de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cadrul proiectului educațional „Le français en toute franchise” (coordonat de prof. Iosub Maricica și prof. Murariu Mihai) s-au desfășurat activități dedicate zilei Francofoniei. Miercuri, 22 martie a avut loc jurizarea creațiilor plastice realizate de elevi care au ilustrat cele 10 cuvinte ale francofoniei 2017: avatar, nomade, pirate, émoticône, nuage, télésnober, canular, héberger, fureteur, favori. Felicitări elevilor și colegilor care i-au sprijinit în demersul lor artistic. La această secțiune au obținut premii următorii elevi: Premiul I Țuțuianu Diana-Ștefania – clasa a XI-a D;

Melinte Silvia – clasa a XI-a C;

Ghorfi Timeea – clasa a IX-a C;

Regheț Stephanie și Ficău Casiana – clasa a VII-a A Premiul al II-lea Aruxandei Alisa-Andreea – clasa a X-a A;

Aruxandei Anca-Elena – clasa a X-a A;

Roca Roxana-Iuliana – clasa a XI-a C;

Floareș Andrei Valentin – clasa a XII-a G;

Mihalache Laura – clasa a IX-a G;

Onofrei Oana-Maria – clasa a IX-a G;

Bleandă Delia – clasa a VI-a B;

Solomon Andreea-Elena – clasa a VII-a A Premiul al III-lea Semașchin Daniela – clasa a XII-a B;

Manea Adriana – clasa a XII-a G;

Crețu Ana-Maria – clasa a XII-a B;

Pușcuță Iuliana – clasa a X-a A;

Balcan Marina – clasa a XII-a G;

Benchea Laura – clasa a IX-a C;

Catană Beatrice – clasa a IX-a G Mențiune Botezatu Georgiana – clasa a XII-a B;

Chicuruș Denisa – clasa a XII-a G;

Lupu Diana – clasa a IX-a C;

Coman Andreea – clasa a IX-a C;

Dăscălescu Darius-Petrică și Zodiașu Ștefan – clasa a VII-a A Joi, 23 martie, în amfiteatrul „Spiru Haret”, elevii colegiului alături de reprezentanți ai partenerilor de proiect (Colegiul Național de Artă „George Apostu”, Palatul Copiilor, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – Facultatea de Litere și ARPF Bacău) au oferit publicului cântece în limba franceză, balet, scenete, glume, concurs de film. Momente deosebite au fost oferite de micii francofoni, elevii clasei 2B pregătitoare (coordonator, prof. Munteanu Monica) și cei ai clasei a III-a A (coordonator, prof. Iosub Maricica) care au încântat publicul cu cântecele pregătite pentru această ocazie (Frère Jacques, Alouette, La chanson de l’alphabet, Sur le pont d’Avignon, Si tu aimes le soleil etc.). Coordonatorii proiectului aduc mulțumiri partenerilor, colaboratorilor (elevi, cadre didactice) și conducerii Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău pentru implicare și sprijinul acordat în desfășurarea activităților. prof. Iosub Maricica

prof. Murariu Mihai 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.