Nici nu s-au stins bine ecourile declaraţiilor ministrului Toater referitoare la schimbările preconizate a fi făcute legilor Justiţiei, că DNA reacţionează: a cerut aprobarea pentru urmărirea penală a ministrului pentru realatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. DNA îl susține, într-un comunicat de presă, pe fostul primar al Moinestiului, că ar fi „aranjat" un concurs la minister, cerând unor subordonaţi copii după grilele de rezolvare a examenului. Totuşi, comunicatul DNA nu-l acuză direct, ci îmbracă acuzaţiile în formulări ambigue: „există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă", „au rezultat indicii că", etc. Practic, acuzată este directoarea sa de cabinet, care ar fi dat copiile după bareme unor candidaţi agreaţi, ministrul Ilie fiind acuzat că a dispus modificarea statului de funcţii, astfel încât să fie posibilă angajarea unor persoane care nu ar fi îndeplinit criteriile cerute pentru posturi. Interesantă în acest caz este temporizarea: faptul că, deşi anchetă a început la 1 august, comunicatul este dat pe 25 august, la două zile după ce ministrul Tudorel Toader a prezentat propunerile de reforma ale Justiţiei, propuneri care ar fi luat din puterea procurorilor şi ar urma să le impună anumite responsabilităţi legate de munca lor, între care şi răspunderea pentru trimiterea în judecată a unor persoane nevinovate. Acum două luni, presa publica o serie de înregistrări cu şefa DNA în care, în timpul unor întrevederi cu procurorii, această îi certa că nu au „ieşit" cu un dosar de ministru după decizia Curţii Constituţionale pe tema anchetei referitoare la Ordonanţa 13, când judecătorii au decis că DNA nu avea competenţă să ancheteze emiterea unui act legislativ. DNA susţine că înregistrările respective ar fi falsificate, deşi mulţi comentatori se întreabă cum ar fi posibil aşa ceva.

