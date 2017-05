Sport La concurență cu Roland Garros Sâmbătă, debutează o nouă ediție a competiției dotate cu premii în valoare de 25.000 dolari plus ospitalitate de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ready? Play! Trofeul Municipiului Bacău, competiție dotată cu premii în valoare de 25.00 dolari plus ospitalitate debutează în acest weekend. Sămbătă, duminică și luni sunt programate meciurile din calificari, iar de marți încep jocurile de pe tabloul principal de 32, câștigătorul final urmând să fie cunoscut pe 28 mai. În acest an, competiția organizată cu sprijinul Consiliului Local Bacău, FRT și SCM se află la concurență cu turneul de la Roland Garros. Așa se explică și faptul că, spre deosebire de ultimele ediții, pe lista Trofeului Municipiului Bacău nu se mai regăsesc jucători aflați în primii 200 ATP. Cel mai bine clasat participant este olandezul Botic Van de Zandschulp, 339 mondial, urmat de francezii Gregoire Jacq (367) și Gianni Mina (368), portughezii Goncalo Oliveira (386) și Federico Ferreira Silva (426), argentinianul Facundo Mena (434) și italianul Marco Bortolotti (448). Asta nu scade însă cu nimic prestigiul turneului băcauan. Dimpotrivă! „Nu întotdeauna, clasamentul dă și valoarea exactă a jucătorului”, a declarat antrenorul SCM Bacău, Mihai Ciuntea, care a exemplificat: ”În trecut, am avut favoriți excelent clasați în ierarhia ATP care au fost eliminați încă din primul tur. Important este că menținem ridicată ștacheta premiilor, fiind singurul turneu de acest gen din România dotat cu premii de 25.000 dolari plus ospitalitate, după cum ne statisface faptul că și anul acesta avem tenismeni din aproape 20 de țări, inclusiv din Statele Unite și Argentina. Sunt convins că vom avea parte, din nou, de un regal tenisistic”. În absența câștigătorului de anul trecut, Dragoș Dima, ștafeta tricoloră a fost preluată de Petru Alexandru Luncanu. Nu lipsesc nici tenismenii băcăuani, care au ca obiectiv îmbunătățirea evoluției din edițiile precedente. Beneficiari de wild card, Alexandru Manole și Petru Berdilă se regăsesc pe tabloul principal, în timp ce Dragoș Ignat, Tudor Diaconu și Ștefan Cășuneanu vor începe din calificări, la fel ca și „mezinii” Bogdan Manole și Patriciu Balint. Singura temere a organizatorilor este reprezentată, ca în fiecare an, de condițiile meteo. Deși neinvitată, ploaia și-a anunțat prezența. Oare nu o avea și dumneaei treabă pe la Roland Garros? 0 SHARES Share Tweet

