Top Story La Biblioteca Județeană “Costache Sturdza” Bacău cărțile se citesc în hamac de Ramona Ionescu -

– conducerea Bibliotecii Județene “Costache Sturdza” a lansat un proiect pilot care îi vizează direct pe cititori – oricine are permis de bibiliotecă și împrumută o carte, o poate citi în tihnă, în hamacul oferit la pachet – hamacul poate fi întins în curtea bibliotecii sau în parc “Cartea din hamac” este cel mai recent proiect pilot lansat pe piața cărților de conducerea Bibliotecii Județene “Costache Sturdza”. Ideea i-a venit directorului Adrian Jicu după ce a văzut “că prinde” în alte orașe mari ale țării. Împrumutând ideea, a pus-o în practică, cu intenția de a deschide cartea către comunitate și a o face atractivă. Martori la evenimentul de vineri au fost elevii care frecventează programul “Școala de vară” la Școala nr. 10 și membrii Centrului “Părinții spun prezent”. Deschizătoare de proiect a fost Mădălina Rotaru, cu a ei carte “În grădina de la moară”. Despre carte, furnici și gâze, au vorbit în egală măsură Adrian Jicu și autoarea. “Am pornit în acest proiect cu ideea că trebuie să încercăm și altfel cu lectura. Și cum vara se presupune că suntem mai relaxați, este un bun prilej să vii la bibliotecă, să împrumuți o carte, să primești la cerere și un hamac și să te abandonezi cititului. Întâmplarea face să deschidem acest proiect pilot cu Mădălina Rotaru și cea mai recent carte a ei, “În grădina de la moară”, volum care poate fi împrumutat și de la bibliotecă”, declară Adrian Jicu, directorul Bibliotecii Județene “Costache Sturdza” Bacău. Prezența Mădălinei Rotaru la evenimentul “Cartea din hamac” a fost primită cu aplauze de cei mici, care au savurat cu nesaț poeziile din carte. Copiii au provocat-o pe Mădălina Rotaru că scrie poezii cu și despre kendama și spinner. “Am acceptat provocarea celor mici și o să mă țin de cuvânt pentru o întâlnire viitoare. Cât despre evenimentul acesta, nu pot decât să mă bucur de faptul că am fost aleasă să deschid “Carte din hamac”. Poeziile mele sunt pentru cei cu suflet de copil, iar cei mici sunt o inspirație permanentă”, declară Mădălina Rotaru . În premieră, Elisa, fiica Mădălinei și a lui Marian Rotaru, le-a vorbit copiilor despre cartea mamei ei. Elisa are 6,5 ani și abia descoperă tainele cititului, însă, asta nu o împiedică să facă parte din cei care citesc o carte în hamac. 1 of 24 43 SHARES Share Tweet