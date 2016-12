Social La Baza 95 Aeriana Bacau, Mos Craciun vine cu avionul de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vineri dimineata, la ora 9.00, Mos Craciun aterizeaza pe aerodromul Bacau. El va fi asteptat la marginea pistei de copiii cadrelor militare. Acestia il vor prelua de Mos Craciun si il vor conduce spre sala de festivitati a unitatii militare, unde, va avea loc un spectacol de colinde pregatit in cinstea mosului. In functie de prestatia scenica, copiii vor primi darurile mult asteptate de la Mos Craciun. Acesta va avea câteva ajutoare, iar Muzica Militara va fi prezenta pe scena, insufletind spectacolul. Celelalte elemente surpriza vor fi deconspirate la fata locului. 49 SHARES Share Tweet

