Avand in vedere numeroasele sesizari primite pe adresa institutiei cu privire la concurenta neloiala, pe care taximetristii fara forme legale o exercita asupra masinilor autorizate sa desfasoare activitati in regim taxi pe raza municipiului Bacau, politistii locali din cadrul Biroului de Siguranta Rutiera au executat, ieri și astăzi, o actiune, care a vizat respectarea prevederilor Legii 38/2003, HCL 27/2008 si OUG 195/2002, privind activitatea de taximetrie si abaterile statice. Au fost verificate mai multe zone prevazute cu statii taxi (Gara, Mioritei, Milcov si Bulevardul Unirii), fiind controlate un numar de 77 autovehicule si aplicate 31 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 19700 lei, doua masini care desfasurau activitatea de taximetrie, fara a detina autorizatie in acest sens, fiind dezechipate de insemnele taxi si indrumate sa intre in legalitate. Facem un apel, pe aceasta cale, catre persoanele care intentioneaza sa desfasoare activitatea de taximetrie sa detina documentele prevazute de legislatia in vigoare si sa se adreseze compartimentului specializat din Primarie, in vederea autorizarii acestei activitati, sanctiunea prevazuta pentru lipsa acesteia fiind cuprinsa intre 25.000 si 50.000 lei. Poliția locală Bacău

