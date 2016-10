Karting/ Cupa României: Final de sezon

Circuitul bacauan „Speed Park” a gazduit ultima intrecere a sezonului national de karting: Cupa României. La fel ca si la etapa de final a Campionatului National, desfasurata tot in Bacau, Cupa României s-a bucurat de o participare numeroasa.

Astfel, in weekend, 44 de piloti s-au intrecut la cele sase clase, grila de start cu cei mai multi sportivi fiind cea de la KZ2, cu 12 concurenti. La aceasta clasa, valoarea bulgarului Stefano Lovchaliev a iesit din nou in evidenta, pilotul de la sud de Dunare beneficiind in prima mansa si de iesirea de pe circuit a campionului Aldrin Opran, plecat din pole-position.

Lovchaliev nu a fost singurul bulgar care a trecut primul linia de sosire, Kristiyan Hristov impunându-se la Rotax Junior, clasa cu cei mai putini piloti: doar trei.

Lupta foarte strânsa si la Promo BB, acolo unde Mircea Marco Patru si-a adjudecat mansa intâi dupa o trecere foarte frumoasa in primul tur printre David Niculescu si Ayan Prodea, in timp ce la Mini, Nicolae Ionescu Pocol i-a devansat pe Mihai Suteanu si Serban David.