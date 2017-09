Penultima rundă a Campionatului Național de karting FRK, programată la finalul săptămânii trecute, pe circuitul băcăuan „Speed Park”, a confirmat că sezonul intern 2017 rămâne unul foarte disputat. „E un campionat din ce în ce mai puternic, iar lucrul acesta nu poate decât să ne bucure”, a declarat președintele Federației Române de Karting, Lucian Ștefan, care a ținut să evidențieze și numărul mare de piloți pe care etapa băcăuană i-a reunit la start: 65. Nu a fost loc de mari surprize în etapa desfășurată pe „Speed Park”. Asta și pentru că ocupanții locurilor fruntașe în clasamentele generale au făcut tot posibilul să-și securizeze atât pozițiile, cât și avansul față de urmăritorii lor. La Promo BB, Alexandru Politov (BRT) a demonstrat că rămâne cel mai autorizat pretendent la titlul național, în timp ce la Minimax, Darius Niculae (Road Runner Racing Team) a continuat să acumuleze puncte care se vor dovedi prețioase în lupta pentru câștigarea campionatului. La DD2 + Senior Max, Aldrin Opran (JMS Performance) și Ștefan Viktor (CSSK) au arătat, o dată în plus, că sunt doi dintre cei mai experimentați piloți ai Campionatului Național, evoluțiile lor continuând să-i mențină în zona de sus a ierarhiei. În fine, și la etapa băcăuană, clasa KZ2 a scos în prim-plan duelul dintre Daniel Vasile (JMS Performance) și Andrei Vajda (Go Kart Team), chiar dacă în calificări, Petru Simedru (Road Runner Racing Team) a lăsat impresia că poate modifica elementele luptei pentru podium.

Bătălia pentru titlu se va încheia odată cu runda a șasea, programată în perioada 30 septembrie – 1 octombrie, pe circuitul de la „Skat Kart", care va găzdui, pe 7-8 octombrie și Cupa României.

