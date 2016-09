Karting/ CN FRK: Campionatul se decide in Bacau

PROMO



Sâmbata si duminica, pe circuitul “Speed Park” este programata ultima etapa a Nationalelor organizate de FR Karting. Cea mai strânsa lupta pentru titlu este cea de la clasa Pufo

Pe locuri, fiti gata, start! La finalul acestei saptamâni, se va da startul ultimei etape a Campionatului National de karting organizat de FRK. In 2016, lupta pentru titlu se va decide in Bacau, circuitului “Speed Park” revenindu-i rolul de gazda a rundei de final.

Dupa consumarea a cinci etape, cea mai strânsa batalie este cea de la clasa Pufo, acolo unde primii doi clasati, David Dragan si Darius Babaioana sunt despartiti de un singur punct! La etapa precedenta, desfasurata pe circuitul AMC Kart din Tunari, Babaioana a acumulat maximum de puncte, schimbând situatia din fruntea ierarhiei.

Duelul pentru titlul de campion ramâne, insa, in continuare, unul foarte strâns, astfel incât cele doua manse programate duminica, in Bacau vor constitui, fara indoiala, unul din principalele clou-uri ale etapei finale. De urmarit si derularea ostilitatilor la clasa KZ2, acolo unde, dupa runda a cincea, Daniel Vasile s-a instalat in fruntea ierarhiei, cu un avans de noua puncte fata de ex-liderul Aldrin Opran. Una din clasele cele mai populate, Mini, are, in schimb, problema rezolvata, Rares Carbunaru indreptându-se spre medalia de campion national, in detrimentul urmaritorului sau, Alexandru Iancu.

La etapa bacauana a Campionatului National sunt asteptati aproximativ 30 de piloti, care vor concura la toate clasele prevazute de competitia interna. Ziua de sâmbata este rezervata antrenamentelor si sesiunilor de calificare, pentru ca duminica sa se dispute cele doua manse de concurs.

Dupa etapa de final a campionatului, “Speed Park” va gazdui si Cupa României, care va avea loc pe 8-9 octombrie.