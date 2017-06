Sport Karting/ Campionatul Național FRK: Etapă în Bacău de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acest sfârșit de săptămână programează în Bacău cea de-a doua etapă a Campionatului Național de Karting organizat de FRK. Începută luna trecută, odată cu runda de la Târgu-Secuiesc, ediția 2017 a campionatului va poposi în două rânduri în Bacău, pe lângă întrecerile din acest weekend, circuitul „Speed Park” urmând să găzduiască și etapa a cincea, din perioada 16-17 septembrie. La etapa a doua sunt așteptați aproximativ 60 de piloți, copii, juniori și seniori, care se vor înfrunta la clasele Minimax, Promo BB, Junior Max sau KZ2. Sâmbătă, 24 iunie, în intervalul orar 14.00-17.35 se vor disputa manșele de calificări, care vor fi precedate de antrenamentele cronometrate, în timp ce duminică, între orele 10.00 și 15.00, vor avea loc finalele etapei băcăuane a Campionatului Național. Conform anunțului făcut de FRK, noutatea sezonului o constituie sistemul de cronometrare on-line, care permite acces instant la rezultate și la evoluția fiecărei curse. De asemenea, competițiile vor fi transmise în direct pe site-ul frkarting.ro. 0 SHARES Share Tweet

